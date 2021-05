Météo – Le froid persistera jusqu’à demain

Les températures minimales et maximales varieront autour de 11°C et de 19°C, ce jour et demain, sur les Hautes terres centrales. « Il fera très froid jeudi et vendredi, surtout demain (ndlr : ce jour). Les faibles températures seront accompagnées par de vents froids. Portez des vêtements chauds. » recommande Lahatra Mampionona, technicien auprès du service de prévision météorologique à Ampandrianomby, hier.

L’alizé persiste pour trois jours, c’est ce qui explique le temps froid et venteux, selon les explications du prévisionniste. L’Est va bénéficier de précipitations, le temps y sera venteux. Le temps à l’Est du Centre sera maussade, des pluies fines sont attendues. La sortie en mer est déconseillée au Sud-Ouest, au Sud, au Sud-Est, à l’Est et au Nord-Est, ce jour et demain. Des houles modérées à grandes, perturberont les activités maritimes.

« Nous entrons, progressivement, dans la période hivernale » rajoute Lahatra Mampionona. Le temps maussade va se dissiper, en fin de semaine. Les températures augmenteront, samedi et dimanche.