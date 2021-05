Mesures sanitaires – Édifices religieux et bars ouverts à Mahajanga

La vie reprend son cours normal dans la région Boeny depuis lundi. Les nouvelles mesures sanitaires appliquées par la préfecture de Mahajanga et le gouvernorat de la région Boeny permettent désormais le rassemblement de trois cents personnes. Cette décision arrive à point nommé pour les chrétiens qui célèbreront la Pentecôte dimanche. La célébration de la semaine du Saint-Esprit (Herinandron’ny Fanahy masina) a débuté depuis dimanche et tous les soirs jusqu’à vendredi.

« Les gestes barrières et les mesures sanitaires doivent être maintenus ainsi que le port de masque et la distanciation physique. Il faut rester prudent car la pandémie sévit toujours », avertit toutefois le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay.

Les horaires de travail sont revenus à la normale dans les bureaux administratifs, les heures continues sont révolues. Les bars sont aussi autorisés à rouvrir si auparavant la vente de boissons alcooliques était uniquement à emporter. Les restaurants peuvent aussi recevoir des clients, mais la moitié de la salle devra être libérée afin de respecter les gestes barrières. Cependant, les boîtes de nuit, les salles de spectacles et de karaoké demeurent fermées à Mahajanga. Et jusqu’à nouvel ordre, les plages et les piscines sont également interdites au public.

Ces derniers jours, un laisser-aller est observé dans les rues et en public. Les jeunes, les élèves à la sortie de l’école, et presque la moitié des habitants sont démasqués. Le cache-bouche est devenu un accessoire porté sur la tête ou sous le menton, pour certains.

Des éléments forces de l’ordre sont dispersés devant les principaux marchés de Mahajanga, tels à Tsaramandroso, à Mahabibo et à Analakely, pour contrôler le respect de ces gestes barrières. Lundi, dans ce dernier marché, les gendarmes ont appréhendé les récalcitrants. L’éternel balayage du jardin a été la sanction infligée.