Filière lait – Le contrôle qualité reprend dans le Vakinankaratra

Estompé pour cause de Covid-19, le Laboratoire mobile de contrôle de la qualité du lait produit dans le Vakinankaratra, reprend ses activités. Le projet CASEF, sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), a permis à cette région, depuis 2019, de se doter de matériel de contrôle de la qualité du lait et d’autres équipements.

Ce projet d’opérationnalisation et de pérennisation d’un dispositif de contrôle de la qualité du lait intervient dans les sept districts de la région. « L’objectif est d’augmenter d’une manière durable les revenus des éleveurs laitiers, tout en préservant l’environnement dans le Vakinan­karatra. Le projet vise également à sécuriser tout en assurant la bonne qualité de la production et des produits laitiers, et à pérenniser les services de contrôle de la qualité lait », souligne le représentant du projet CASEF.

Le laboratoire mobile de contrôle de la qualité du lait se présente comme un outil de développement de la filière. Le protocole d’accord établi entre la région Vakinankaratra et le projet CASEF, à travers l’assistant technique Agribusiness Hautes Terres SocodeviFifamanor-Saha-Cirad a fait l’objet d’un avenant. Le financement couvrira, entre autres, le coût des activités de contrôle, de la construction des points de contrôle fixe de Betafo et de Behenjy, d’un atelier de capitalisation des acquis sur les activités de contrôle qualité du lait, d’un recyclage sur la formation des agents de contrôle.