Transport aérien – Les vols « tout-cargo » de Tsaradia opérationnels

Alternative de subsistance. C’est en ce sens que Tsaradia lancera en fin de semaine son premier vol « tout-cargo » en direction de Sambava. Depuis la suspension de tous les vols domestiques appliquée le 25 mars, Tsaradia a opéré des vols exceptionnels le courant du mois de mars et du mois d’avril. Ce qui a permis le transport de kits médicaux et de personnel de santé dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ou encore le transport de matériels de première nécessité. « C’est à la demande grandissante des opérateurs économiques de cette région qu’un ATR a été dédié au transport de tout type de marchandises dans cette partie Nord de l’île» expliquent les responsables de la compagnie. Tsaradia fera le pont entre Antananarivo-Sambava-Antananarivo à partir de ce dimanche.

Des actions à objectif social et économique certes, mais qui devraient rapporter ne serait-ce qu’un peu aux caisses des deux compagnies. Les pertes économiques et financières de la compagnie nationale dans cette crise ne sont pas encore révélées. Sans parler du mariage infructueux avec la compagnie française Air Austral dont le divorce est sur le point d’être officialisé. Après la cessation des vols de la compagnie mère pour cause de crise sanitaire internationale, Tsaradia et Air Madagascar ont vu leurs activités quasi à l’arrêt.