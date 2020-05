Live – Le groupe Rapo Atlas lance le concert de midi

Le groupe Rapo Atlas organise un concert au No comment bar à Isoraka ce samedi à 11h. Les gestes barrières qui s’imposent seront respectés.

Concert en mode confiné. À travers sa musique qui véhicule des messages d’amour et de sensibilisation à la population de la planète terre, le groupe Rapo Atlas revient sur la scène du No comment bar, ou NCB, à Isoraka le samedi 23 mai à partir de 11h pour booster le moral. Ce concert se déroulera dans les conditions qui respecteront les gestes barrières imposés avec un horaire limité à 13h.

« C’est surtout pendant les périodes difficiles qu’il faut savoir se soutenir. Nous avons encore la musique qui peut nous aider à voir clair et à tenir. Le groupe Rapo Atlas souhaite partager une bonne ambiance saine et réconfortante. La situation est critique mais avec une bonne volonté, on arrivera à s’en sortir tous ensemble », argumente Rapo Nichols Nakany Atlas, le leader de ce groupe qui évolue depuis 2016 dans le « world music » fusionné avec du « beko groove ». La thématique de ses chansons appuie son propos car elle traite la protection de l’environnement, le respect de la personne humaine, la croyance en dieu créateur, l’universalité de l’amour entre tous les peuples, le développement et dévouement à la patrie. « Crise et re-crise », « Toreo », « Drala », « It’s not easy» figureront dans leur répertoire à jouer, en plus d’autres titres et de nouveautés.

Bonnes conditions

Durant la limitation de ses horaires d’ouverture due à la crise sanitaire, le NCB de Isoraka a décidé de proposer ce concert durant une tranche horaire respectant les conditions sanitaires. « Nous imposons les règles d’hygiène et les gestes barrières nécessaires pour que tout se passe sous de bonnes conditions. Force est de constater que les temps sont durs pour tout le monde. Les artistes sont aussi frappés de plein fouet par la crise et nos clients fidèles et habitués ont eux aussi, besoin de se vider la tête ! Les artistes ont aussi besoin d’argent pour survivre. Se soutenir intelligemment reste le seul moyen d’éviter le pire. Le groupe Rapo Atlas qui n’est pas à son premier concert au NCB aura de jolis messages à transmettre pour nous réconforter. Ce premier concert de midi ne sera que le premier d’une longue liste durant cette période de confinement », explique Nancy Fidimiarantsoa, responsable marketing de NCB.

Cette prestation du groupe Rapo Atlas sera retransmis en direct sur la page Facebook du No comment bar Isoraka. Quant au fameux magazine No comment, le prochain numéro devrait, avec l’aide de ses partenaires paraître au mois de juin ou de juillet.