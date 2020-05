Football – À la recherche des Barea de demain

Dans son allocution de samedi, Nicolas Dupuis a de nouveau évoqué le projet de création d’une académie de football. Un centre qui doit assurer le futur de la sélection.

On parle souvent de la relève à Madagascar. Mais est-ce qu’on se donne vraiment les moyens de produire des footballeurs capables d’atteindre le plus haut niveau ?

À cette question, on pourra définitivement répondre par la positive, avec la prochaine création d’une académie d’envergure nationale. Dans sa vidéo du week­- end dernier, Nicolas Dupuis a donné des informations supplémentaires, concernant ce projet aussi ambitieux que prometteur. «

On travaille actuellement sur la future académie élite des Barea. L’architecte avait fait les plans avant l’avènement de l’épidémie. Ça va être superbe… on aura un outil de travail énorme pour créer les futurs Barea et avoir une équipe compétitive de façon durable », a lancé le sélectionneur. Pourquoi ambitieux, parce qu’il prévoit de réunir des jeunes venant des quatre coins de la Grande île.

Et pourquoi prometteur, parce qu’il prévoit de fournir les munitions nécessaires à l’équipe nationale de manière permanente, afin de poursuivre son ascension sur le plan international.

Détection

À titre d’exemple, Anicet et Bôlida sont issus de l’Ajesaia, tandis que Carolus et Amada ont été formés à l’Académie Ny Antsika. Aujourd’hui, ils évoluent en Europe ou dans un autre pays de l’hémisphère Nord.

Aujourd’hui, ils forment l’ossature de la sélection. Preuve que les écoles de football constituent le seul véritable chemin à emprunter, pour espérer devenir professionnel. Encore faut-il dénicher les diamants bruts qui n’attendent qu’à être taillés.

Là demeure l’autre grand défi du futur centre malgache. « Une fois la crise passée, on va pouvoir se lancer dans la détection », a rajouté Nicolas Dupuis à ce propos. Au-delà de la construction des infrastructures, de l’acquisition du matériel et du recrutement des formateurs, le challenge se concentrera sur la recherche des nouveaux talents. Tournois de type « critérium » ou descente dans les différentes régions, feu le projet « Barea Académie » avait donné lieu à plusieurs initiatives.

Des initiatives à reprendre vu les résultats palpables, sachant que bon nombre d’anciens académiciens de Carion ont intégré dernièrement de grands clubs à l’instar de Fosa Juniors ou de l’Ajesaia. Mais aussi des initiatives à renforcer avec de nouvelles idées, afin de rameuter le plus largement possible pour trouver les Barea de demain.