Enseignement – Trois cent cinquante enseignants à recruter

La réforme à engager. Trois cent cinquante enseignants seront recrutés et formés pour apprendre la nouvelle discipline OSE (Organisation – Société – Economie). « Trois cent cinquante enseignants, diplômés en sciences sociales seront répartis dans la grande île après une formation d’un an », explique Fanjasoa Razafimanantsoa, Directeur des études et recherches pédagogiques au sein du ministère de l’Éducation, de l’enseignement technique et professionnel. Les trois cent cinquante enseignants seront recrutés par an. « Chaque année trois cent cinquante enseignants seront recrutés pour enseigner cette discipline et cela pour une durée de trois ans », indique le directeur des études et recherches pédagogiques.

Contrairement au parcours habituel, les enseignants sont recrutés à partir des conditions en relation avec les bases, dont la discipline sciences économiques et sociales à l’enseignement secondaire, les postulants pourraient être des sortants des quatre filières, à savoir le droit, l’économie, la gestion ou la sociologie» un an. « La formation durera après sur une période d’environ, un an. La formation débutera en juillet 2020 et s’achèvera en février 2021 », indique la responsable. Les formations se feront donc dans les quatre ENS et ENSET réparties à Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara et Antsiranana. La formation peut se faire à distance sous forme de tutorat par les enseignants des ENS et ENSET, et des regroupements vont s’en suivre.

Ce recrutement se fait par accompagnement de la réforme. « La discipline de sciences sociales est une nouvelle matière à part entière. La plupart des enseignants recrutés sont diplômés en droit, gestion ou en économie », enchaîne Fanjasoa Razafimanantsoa, Directeur des études et recherches pédagogiques au sein du ministère de l’Éducation, de l’enseignement technique et professionnel. Cette fois, pour la classe de seconde, l’expérimentation est actuellement généralisée par rapport à cette réforme. « Cette matière est déjà enseignée au niveau de la classe de seconde. Pour la classe de première, la discipline est en cours d’expérimentation pour la prochaine année scolaire 2019-2020 et c’est également le cas pour l’année universitaire 2020-2021 », affirme t-elle.

Des lycées de la capitale et des établissements privés ont fait l’objet de lycées pilotes durant quelques temps. Les élèves sont déjà orientés sur les trois séries, à savoir la série littéraire, la série scientifique et la série Organisation-Société – Économie. « Les élèves sont orientés en fonction de leur capacité, on envisage que d’ici 2022, le programme pourrait être délivré à tous les niveaux secondaires », conclut le Directeur des études et recherches pédagogiques.