Rallye motul – Première victoire pour Boana et Ny Anjara

Boana et Ny Anjara ont signé leur premier succès ensemble, à l’issue du Rallye Motul. Fred-Andry Tahina et Teddy-Herman ont complété le podium.

Hariandry Razakaboana a fait honneur au FMMSAM. Avec son copilote, Ny Anjara Rajaonalisoa (Subaru Impreza), il a remporté le Rallye Motul, organisé par le club. Ils ont bouclé les douze épreuves spéciales en 1h48min17,3sec, au terme de la troisième et dernière journée d’hier. Pour Boana, il s’agit de la deuxième victoire en carrière, après celle de 2017 à Fianarantsoa. Une confirmation pour celui qui se présentait comme l’un des meilleurs espoirs du plateau, il y a quelques années.

Boana et Ny Anjara se sont emparés de la première place, samedi. Ils ont été les plus réguliers. Pour leur part, les autres cadors ont enchainé les déboires, à l’instar des frères Randrianarivony (Subaru Impreza), victimes d’une crevaison puis de problèmes de transmission. Rivo et Ando ont perdu gros au classement, en raison de ces pépins, terminant alors le rallye au septième rang. Pour Tahina et Mijoro (Subaru Impreza), ce fut encore pire, puisqu’ils ont définitivement abandonné à cause d’un turbo défaillant. Décidément, ce début de saison ne sourit pas au champion sortant.

Avance confortable

Bien installés en tête et bénéficiant d’une avance confortable, à l’entame de la troisième journée d’hier, Boana et Ny Anjara n’ont plus qu’à gérer. Ils ont fini avec un écart de 1min 41,9sec par rapport à Fred et Andry Tahina (Subaru Impreza), deuxièmes du général, ainsi que 2min 21,5sec par rapport à Teddy et Herman (Ford Ranger), troisièmes et vainqueurs chez les tout-terrains.

À propos des T2 justement, ils se sont grandement illustrés, avec les quatrième, cinquième et sixième positions, respectivement pour Davonjy-Tsilavo (Foton Tunland), Haja Danielson-Rivo (SsangYong Musso) et Freddy-Jimmy (Isuzu D-Max). Quant au premier deux-roues motrices, il apparait à la dixième place. Il s’agit de la Peugeot 207 de Hendry et Mick. Ils ont fini avec un cumul de 2h 05min 47,4sec.

Voilà pour cette deuxième manche de l’exercice 2019. Le prochain rendez-vous, c’est dans un mois, soit les 14-15-16 juin. Une course organisée par l’ASACM cette fois-ci.