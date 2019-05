Législatives – Bataille rangée à Antananarivo

Le duel entre le camp Rajoelina et Ravalomanana semble se dessiner dans la capitale. Des candidats pourraient, toutefois, jouer les trouble-fêtes.

Au coude-à-coude. Les candidats aux élections législatives entrent dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. À une semaine du scrutin, toutefois, des candidats ne semblent pas parvenir à sortir du lot dans certaines grandes circonscriptions. C’est le cas, notamment, dans les six arrondissements d’Antananarivo.

Au regard de l’ambiance de campagne et les rares débats qui s’en dégagent, l’hypothèse que le vote du 27 mai, pourrait arbitrer un duel entre les candidats du « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina », et du « Tiako i Madagasikara » (TIM), tend à se confirmer. Ils jouissent, principalement, de la notoriété des deux figures de ces deux camps politiques que sont Andry Rajoelina, président de la République, et Marc Ravaloamanana, ancien chef d’État.

De prime abord, les porte-étendards des Oranges et ceux du TIM, à Antananarivo, devraient bénéficier d’un avantage conséquent. Les scores durant la présidentielle indiquent que les deux rivaux politiques jouissent d’une base électorale conséquente dans la capitale.

Alternatives

La dimension des six circonscriptions électorales dans la capitale, par ailleurs, fait, qu’à Antananarivo, l’idée que la députation soit une élection de proximité soit relative.

S’agissant d’une élection, l’image et la notoriété du candidat compte, néanmoins. Dans la capitale, du reste, les deux députés de chaque circonscription seront élus selon le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour à la plus forte moyenne. Un système sensé éviter une razzia électorale par les mastodontes de l’arène politique. Des formations politiques et candidats indépendants s’activent, justement, pour bousculer l’ordre établi à Antananarivo, depuis les législatives de 2013.

Candidat indépendant dans le 1er arrondissement d’Antananarivo, Mahazaka Rabenandrasana affirme clairement sur sa page Facebook, que son objectif est d’obtenir cent mille voix. Il mise sur une campagne de proximité par le porte-à-porte et descente dans les « fokontany », pour espérer coiffer au poteau les favoris du TIM et des Oranges.

Les porte-fanions du « Dina iombonan-kevitra » (Dinike), pourraient, aussi, doucher les plans des deux géants. Serge Zafimahova, par exemple, en tête de la liste Dinike dans le 2e arrondissement de la capitale, pourrait surfer sur sa réputation d’analyste politique et économique afin de jouer des coudes avec Lanto Rako­tomanga, du camp Rajoelina, et Stanislas Randrianarisoa, du clan Ravalomanana. Pareillement, dans le 4e arrondissement d’Antananarivo, Felix Randriamandimbisoa, candidat du Dinike, pourrait ravir un siège au détriment soit de Paul Bert Rahasimanana, des Oranges, ou Emilien Ramboasalama, du TIM.

Le docteur Randriana­risoa, table sur sa qualité d’ancien député ayant été l’un des meneurs des manifestations politique d’avril 2018. Sa réputation en tant que médecin de quartier dans sa circonscription, plaide, également, pour lui. Dans le 6e arrondissement, la bataille rangée entre les Oranges et le TIM pourrait être chamboulée par des candidats indépendants.

Alignée comme indépendante, Victorie Raherisoa Vololona, députée indépendante, veut rempiler pour un second mandat.

Toujours dans le 6e arrondissement, Tania Avana­miarantsoa, une des benja­mines de la course pour siéger à l’Assemblée nationale, table sur sa réputation dans les actions sociales, ainsi que sur l’idée d’un renouvellement de la classe politique pour s’illus­trer. Les débats d’idées ou encore, les programmes parlementaires sont quasi inaudibles durant cette campagne électorale pour les législatives.

L’omnipotence du TIM et du « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina », semble amener à penser que les jeux sont faits d’avance dans certaines circonscriptions. Au regard de la situation, à Antananarivo, des candidats pourraient se proposer comme alternatives au duel entre les deux finalistes de la présidentielle et leurs partisans, pour se faire une place au soleil de Tsimbazaza.