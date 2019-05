Basketball – Mada N1A – ASCB et SEBAM lancés

Vingt-quatre équipes sont en lice aux championnats nationaux N1A première phase à Antsiranana depuis samedi. Les clubs majungais ont bien entamé la phase éliminatoire.

Les Majungais à fond la forme. Deux clubs de la ligue de Boeny ont brillé durant les deux premières journées des championnats de Madagascar N1A phase aller.

Le coup d’envoi de la première étape du sommet national phare, a été lancé ce samedi, au gymnase couvert d’Antsiranana. L’ASCB et SEBAM de Boeny ont effectué un parcours sans faute ce week-end.

L’Association sportive et culturelle de Boeny a défait en première journée l’association sportive de la commune urbaine de Toamasina sur le score de 73 à 63, avant de battre hier Madagascar basketball to All d’Anala­manga par 91 à 85. Le club vice-champion national se trouve provisoirement en tête du classement du groupe B. L’autre formation majungaise, SEBAM, démarre bien et a, lui aussi, enregistré deux victoires en autant de rencontres.

Les Majungais ont disposé in extremis l’AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro sur le score d’un panier d’écart, 60 à 58. Hier en deuxième journée, ils ont battu le Cosfa d’Analamanga 91 à 82.

Bon début également pour le club champion en titre. Le Club omnisport de la police nationale a écarté d’entrée ce samedi, l’ECBBA d’Analamanga sur le score de 72 à 61.

Premier succès

Chez les dames, les deux équipes finalistes de la précédente édition ont bien entamé la phase éliminatoire du championnat national. À sa première rencontre, MB2ALL, tenant du titre, s’est imposé hier en deuxième journée, devant l’Ankaratra de Vakinan­karatra par 66 à 53.

Premier match et premier succès également pour le Soma Beach basketball club de Boeny qui a défait sans trembler d’entrée ce samedi, une équipe du Vakinankaratra, la Jeunesse sportive d’Antsi­rabe par 57 à 38.

Cette phase éliminatoire de la première étape des championnats nationaux N1A se poursuivront jusqu’à mercredi. Au terme de la phase aller, les vingt-quatre équipes masculine et féminine seront classées et les deux leaders de chaque groupe joueront la coupe de la ligue, des finales hors championnats.