Des averses localement orageuses, ce jour. Les orages sont encore attendus, ce jour. Le Sud de Madagascar, d’Ihorombe, l’intérieur de Menabe, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana et l’Ouest de Matsiatra Ambony vont en bénéficier, cette nuit, selon les prévisions météorologiques. Le temps sera peu nuageux à nuageux, dans le reste du pays. Vendredi, le temps sera nuageux sur presque toute l’île, et des averses locales sont prévues à Bongolava, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Fitovinany, Atsimo Atsinanana et l’intérieur de Menabe.