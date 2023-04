RUGBY- BARTHES TROPHY U20 – Les Makis débutent face à la Tunisie

Le tournoi du Trophée Barthes pour les garçons U20 s’ouvre ce 22 avril au Kenya. Huit pays africains se débattront pendant dix jours.

À deux jours du début du Trophée Barthes qui se jouera à Nairobi Kenya du 22 avril au 1er mai, Marcel Rakoto­malala a fait un point de presse hier au stade Makis à Andohatape­naka. Entouré par les joueurs de l’équipe nationale garçons U20 et quelques membres de la fédération malgache de rugby, le président de Mala­gasy Rugby a expliqué aux jeunes sociétaires de l’équipe nationale que l’objectif est fixé, celui de retourner au Kenya pour disputer le Trophée mondial au mois de juillet. « Vous êtes en charge de porter haut la couleur de Mada­gascar durant votre séjour en terre kenyane, Madagascar est au-devant de la scène mondiale du rugby actuellement grâce aux efforts des joueurs, joueuses et les staffs de Malagasy Rugby. Faites tout le nécessaire pour atteindre la finale directe contre le Kenya et vous allez encore y retourner au mois de juillet pour disputer la coupe du monde », martèle Marcel Rakotomalala. Ce déplacement au Kenya a un double enjeu : disputer le championnat d’Afrique et par la même occasion, chercher l’une des deux places pour la coupe du monde. Et Marcel Rakotomalala de continuer: « Madagascar grâce au rugby vit actuellement dans une bonne dynamique de naviguer sur la scène mondiale. Les détracteurs ne font que ternir l’image de Malagasy Rugby mais cela ne nous intimide pas. Nous continuons à avancer avec nos moyens du bord. J’invite tous les Ma­lgaches à se ranger derrière l’équipe nationale. Toutes les aides sont les bienvenues. Même sans aides de l’État (je lance toujours un appel à l’adresse de l’État), nous honorons les rendez-vous continental ou mondial. Actuelle­ment, Madagascar ne dispose pas de subvention de compétition mais seulement de subvention de développement», conclut Marcel Rakotomalala.

Fin prêts

Face aux résultats acquis par le rugby malgache, Rugby Afrique et World Rugby ont pris acte des potentialités et ils sont reconnaissants aux efforts déployés par Malagasy Rugby. Madagascar figure parmi les neuf pays classés par World Rugby dans la catégorie développement et l’objectif est d’atteindre la catégorie performance.

Le nouveau coach, Jonah Andriankoto a expliqué que « mes joueurs sont fin prêts. Nous ferons tout notre possible pour arracher des victoires. Nous débuterons contre la Tunisie le 22 avril et ce premier match est à gagner par tous les moyens même y laisser de vie car la suite dépendra de la victoire contre la Tunisie », conclut-il. Par rapport au classement de l’année dernière, la Tunisie est à la portée de Madagascar car Madagascar est quatrième suivi par la Tunisie en cinquième place au classement en Afrique.

Le calendrier de la première journée: quarts de finale

22 avril:

-09 heures : Zimbabwe contre Cote d’Ivoire

-11 heures 30 : Namibie contre Zambie

-14 heures : Madagascar contre Tunisie

-16 heures : Kenya contre Ouganda