NATIONS-UNIES – Un nouveau cadre de coopération avec Madagascar

Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) réunit tous les acteurs du développement au Novotel pour élaborer un nouveau document de base des coopérations avec Madagascar pour les quatre prochaines années. « Pour cela, nous allons nous appuyer sur la politique générale de l’État et voir les secteurs à prioriser pour aider le pays à éliminer la pauvreté et contribuer à la gestion durable des ressources naturelles, afin de réduire les risques de catastrophe et d’améliorer la résilience du pays » clarifie Isidore Agbokou, représentant résident adjoint par intérim du PNUD. Cette réunion de trois jours aboutira à l’élaboration de la théorie des changements née des leçons apprises des collaborations du passé, pour une meilleure coopération en termes de contribution à la réalisation de la vision du gouvernement. Toutes les entités sont représentées au Novotel, à savoir, le Parlement, les ministères, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.