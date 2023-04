JUDO – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – St Michel cartonne chez les vétérans

Nette domination. La troisième et dernière journée des championnats de Madagascar de judo a été dédiée aux vétérans et aux épreuves de kata, ce dimanche au gymnase d’Ankoron­drano. Saint-Michel rafle cinq titres sur huit finales disputées chez les vétérans. Luc Rasoanaivo Razafy conserve le titre de la catégorie M6 -81kg. L’olympien de Barcelone s’est imposé en finale face à Manitra Razafimanantsoa du Hakudokan. Le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro détrône, quant à lui, Hery Sitraka Radoniaina chez les -90kg M3. Et les trois autres judokas de St Michel sacrés champions nationaux chez les vétérans sont Arsène Randrianitovina catégorie M5 -66kg, Randy Rasoloson M3 -81kg et chez les dames catégorie M3 -57kg, Chantal Ramanantsoa. Deux autres clubs de la capitale ont, de leur côté, réalisé un doublé chacun. Mamy Dongozo Rasolon­draibe ne cesse de défendre les couleurs de l’Hakudokan et conserve son titre chez les -66kg M6. Et Hasina Dody Rasoahoby a détrôné Herim­bola Rabeatoandro du Do Judo. L’ESCA s’offre pour sa part deux titres, signés Naina Vestalis catégorie M9 -60kg et Razafindra­lambo chez les M3 -78kg. Au championnat national de kata, Saint-Michel s’offre le sacre en battant Do Judo en duel final. L’ESCA complète ,de son côté, le podium.