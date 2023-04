JEUX CORPORATIFS MIARADIA – Doublé de la Gendarmerie nationale

La Gendarmerie nationale a signé un doublé aux Jeux corporatifs Miaradia, ce week-end à Amparibe. Quatre disciplines sportives et trois jeux de société ont été au programme de cette première édition. La Gendarmerie nationale a battu en finale le ministère de l’Économie et des Finances ASCAL en basketball hommes et s’est imposée contre l’Aviation civile de Madagascar au volley-ball mixte. Le trophée du foot à 7 est revenu à l’IMEX et la coupe en basket dames est ravie par la Police nationale. Amit s’est offert le sacre en pétanque, SFOI en dominos, Jirama en belote et Ny Havana en Ludo, un des concours qui a attiré le plus grand nombre d’engagés. Les jeux corporatifs Miaradia 2023, organisés par l’association sportive St Michel section basket-ball, a réuni quarante-et-une sociétés de la capitale. «L’organisation d’un tel événement nous servira de levée de fonds pour réaliser nos activités et notre politique de développement des jeunes… Nous l’organisons désormais tous les ans après la fête de Pâques» confie Andry Randrianjanaka, vice-président de la commission technique de l’ASSM Basket. Le club compte actuellement trois cents membres et vingt-et-un encadreurs techniques.