COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE – La France et Madagascar se donnent la main

Une délégation du Département des Yvelines (France) a été reçue par le président du Sénat Herimanana Razafimahefa. Des axes des coopération ont été évoqués durant cette rencontre.

Dans la continuité de sa ré­cente visite en France, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa a reçu hier à son bureau, une délégation du Département des Yvelines (France), composée du Directeur des relations internationales Mathieu Guerin et du maire de Houdan, Jean-Marie Tetart. L’objet de cette visite est de tracer les pistes de coopération à moyen et long terme entre le Département des Yvelines et le Sénat de Madagascar dans l’objectif de soutenir les collectivités territoriales décentralisées à Madagascar. Le Département des Yvelines travaillera ainsi en coopération avec le Sénat de Madagascar dans plusieurs domaines dont notamment la formation des élus et des cadres, le renforcement de capacités des maires et élus pour la mobilisation de ressources. Pour rappel, le 5 avril dernier, la délégation du Sénat de Madagascar conduite par Herimanana Razafimahefa, avait rencontré à Paris, le président du Département des Yvelines, Pierre Bédier. Les deux parties avaient alors échangé sur des axes prioritaires de coopération entre ce Département et le Sénat de Madagascar. Elles ont ainsi décidé de mettre en place à Madagascar un Institut de formation qui s’adresse à différents groupes de personnes comme les élus, les enseignants, les jeunes cadres, etc., et de se mobiliser pour la reforestation à Madagascar avec comme objectif la plantation d’un million d’arbres. La mise en contact des acteurs des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) de la France et de Madagascar dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée, ainsi que la mobilisation de la diaspora malagasy dans les Yvelines et autres Départe­ments français pour soutenir les CTD malagasy ont été au cœur de cette rencontre d’hier. Herimanana Razafima­­hefa a réitéré sa volonté et la disponibilité du Sénat de Madagascar à travailler de près avec le Département des Yvelines, ainsi que d’autres Départements et Régions de la France. Plusieurs projets seront mis en place dans ce cadre.