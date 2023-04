CIRCULATION – Des poids-lourds enfreignent les règles

Incontrôlable. Des transporteurs de camions enfreignent les règles de la circulation dans la ville d’Antananarivo. Interdits de circuler dans les rues de la commune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA), de 5 heures à 21 heures, des poids-lourds de plus de 16 tonnes ont été vus dans les rues de la capitale, en plein jour, hier. Des poids-lourds de moins de 16 tonnes, dont la circulation est limitée entre 9 heures et 11 heures, la matinée, de 13 heures à 15 heures, l’après-midi, et de 21 heures à 5 heures du matin, ont, également, circulé librement dans la capitale. La veille, pourtant, la CUA a rappelé l’arrêté interministériel sur la réglementation des horaires de circulation des poids-lourds, dans la ville d’Antananarivo. « Les sanctions ne sont pas encore tombées. Mais nous allons, bientôt, donner des instructions », lance le commissaire Whenss Ostrom, chef de corps de la Police municipale, qui solli­cite la collaboration des autres départements ministériels, pour l’application de ces mesures. Il précise que normalement, les poids-lourds doivent stationner à l’extérieur de la ville, jusqu’aux heures où ils ont le feu-vert d’entrer à Tanà. La CUA aurait rappelé ces mesures, pour prévenir les embouteillages et les accidents de la route.