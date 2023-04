ANTSIRANANA – Le Ramadan touche à sa fin

Dans la ville d’Antsi­ra­nana, le mois sacré consacré au Ramadan s’est déroulé dans la sérénité, malgré l’incident qui l’a assombri au début de cette période de jeûne. Ce malencontreux trouble était dû au mauvais comportement d’un groupe de jeunes malintentionnés qui en ont profité pour agresser les croyants venus prier à la mosquée le soir. Cas rare lors du Ramadan, même pendant la période où les enfants et les jeunes délinquants connus sous le surnom de « Foroches » dictaient leur loi dans la ville.Selon les informations, ces jeunes étaient vêtus d’habits musulmans lorsqu’ils ont commis leurs mauvaises actions. C’est ainsi qu’une jeune fille a été admise à l’hôpital en raison des blessures causées par la violence qui lui a été infligée, sur le chemin de retour de la mosqué, après la prière « taraoe ».Afin de maintenir la paix durant le « mois saint », les autorités civiles et militaires locales ont dû prendre des mesures en patrouillant autour de la mosquée. Trois jeunes auraient été placés en détention provisoire à l’issue de la poursuite.Spirituellement, de nombreux fidèles musulmans ont témoigné qu’ils ont fait preuve de plus de concentra­tion cette année, en particulier au cours des dix derniers jours. Cette fois, la campagne de sensibilisation ne s’est pas arrêtée à la mosquée, mais s’est répandue partout. C’est ce qu’on appelle « Dawa » ou propagation faite par des organisations et des personnes.« Outre l’organisation de la mosquée, des messages de sensibilisation étaient visibles sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens étaient motivés », témoigne Licette, une jeune femme de Morafeno, pour en expliquer la raison.Certains croyants musulmans ont également remarqué que les prix des marchandises sur le marché ont diminué après le 11e jourdu Ramadan, en particulier le poisson et les produits sucrés tels que le manioc, la patate douce, la banane verte, l’igname…

Zakat obligatoire

De plus, on a remarqué qu’il y a eu beaucoup d’entrai­de entre musulmans. À la mosquée de Soafeno, des repas sont servis chaque soir à tous les nécessiteux, musulmans ou non, grâce à ces dons. Même ceux qui n’observent pas le jeûne ou ceux qui n’ont pas d’iftar à la maison peuvent manger librement sur place, pour alléger les problèmes entre eux.Actuellement, les musulmans d’Antsiranana se préparent pour l’Aid-el Fitr, célébré à la fin de la semaine prochaine Idd Mubarak» pour marquer la fin d’un mois sacré. Comme d’habitude, un traditionnel rassemblement fraternel des croyants musulmans, toutes dénominations confondues, aura lieu au stade municipal.En plus de ce grand événement, les fidèles se préparent également à offrir la « Zakat al fitr». Ceci est obligatoire pour tous les croyants, bien qu’il existe des restrictions individuelles.