ANOSY – Tollé chez les demandeurs de passeport

Le ton est monté devant le bureau du service central du contrôle de l’émigration et de l’immigration à Anosy, hier. La désorganisation de la demande de passeport a provoqué un tollé chez des personnes dans la longue file d’attente qui s’est formée devant ce bureau. Certains d’entre eux disent avoir été là bien avant l’aube, d’autres venaient des autres provinces et ont voyagé de nuit pour arriver aux heures d’ouverture de bureau, mais ils n’ont reçu le ticket d’entrée que vers la fin de la matinée. « Des responsables nous ont demandé de rentrer vers 7 heures de matin. Puis, ils ont dit que des tickets allaient être distribués. Mais il est 10 heures, aucun ticket n’est distribué, jusqu’à présent », assènent-ils. Le commissaire Sophia Fandrozoly, chef de service central de l’immigration et de l’émigration explique les problèmes survenus hier, par la présence de personnes malintentionnées sur le lieu, pour monnayer les places dans les files, pour perturber l’organisation mise en place et pour soudoyer les usagers sous prétexte de pouvoir accélérer la délivrance des passeports. Faits qui relèvent d’actes de corruption. À compter de ce jour, des nouvelles mesures seront prises dans la délivrance du passeport. Il n’y aura plus de distribution de ticket. Le nombre de dossiers traités par jour ne sera plus limité à deux-cents, qui est la capacité de production maximale des machines. « Les dossiers de toutes personnes présentes de 6h à 10h, comme il a été déjà annoncé, seront reçus, même s’ils sont au-delà des deux-cents. Les rendez-vous pour la prise de photo et la délivrance sont organisés dans ce sens », explique ce premier responsable. En outre, le service sera ouvert ce vendredi 21 avril pour la délivrance des passeports pour les prises de photo du mercredi 19 avril ; et la délivrance des passeports pour les prises de photos effectuées le jeudi 20 avril se fera le samedi 22 avril dans la matinée. Toute personne ayant un problème particulier est sollicitée à contacter ou à approcher le chef de service pour trouver une solution,