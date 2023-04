AMBATOLAMPY TSIMAHAFOTSY – Un fonctionnaire à la retraite assassiné

Un ancien chef de service au ministère de l’Education nationale a été sauvagement tué dans sa nouvelle villa, à Ambatolampy Tsimahafotsy, mardi. Place à l’investigation.

Meurtre suivi de vol. R.M.H, 63 ans, en a été victime. Ce cadre retraité du ministère de l’Education nationale a été mortellement agressé dans sa nouvelle propriété, à Bemiandalana, de la commune d’Ambatolampy Tsimahafotsy, du district d’Ambohidratrimo, mardi. Sa moto, une Peter 250cc, et son portable, un Redmi, ont été volés, d’après les informations reçues auprès de sa famille, confirmées par la gendarmerie. Il vivait à Manjakaray, mais allait souvent à moto à Ambatolampy Tsimahafotsy pour prendre soin de sa villa en cours de finition. Cette fois, il y était pour s’occuper du jardin. « Il avait apporté de la nourriture car il avait prévu d’y rester à midi. Il devait chercher ses petits-enfants à l’école, à Ivandry, à 15h30, mais il n’était pas venu. Son fils était surpris lorsque les enfants ne sont toujours pas rentrés vers 16h30. Il n’arrivait pas à le joindre non plus au téléphone. Tout cela nous paraissait bizarre », explique une proche du défunt. Sa femme et leur fils ont rallié Ambatolampy pour le voir. À leur arrivée, le portail et l’accès principal de la maison étaient déjà ouverts. Les clés n’étaient plus là. Le sexagénaire ensanglanté a été trouvé dans l’escalier reliant le rez-de-chaussée et le premier étage, dans une position assise.

Suspect principal

« Sa main a été tranchée avec un couteau, son œil gauche enflé et tout bleu. Il tenait un gobelet et un seau. Son corps serait encore chaud », raconte la même source. Les premiers témoins ont rapidement transporté la victime à une clinique à Avarajoro. Après examen, le médecin leur a annoncé qu’il est décédé et qu’il avait souffert de polytraumatisme crânien.

Informés des faits, le maire et les gendarmes ont débarqué sur les lieux dans la soirée. D’après le constat, l’acte s’est probablement passé avant midi, car le chef de famille n’a pas encore préparé son déjeuner. « La nuit, le portable du défunt a été localisé à Avaratsena, non loin de Talata-Volonondry. Son détenteur a contacté quatre personnes avant de l’éteindre. Le premier appel a été enregistré à 12h36 », indique la famille. Celle-ci affirme avoir ciblé un suspect principal, un des anciens gardiens de la villa. Les gendarmes travaillent d’arrache-pied pour démasquer et interpeller les auteurs et complices du crime, ainsi que pour récupérer les biens volés. R.M.H sera inhumé ce samedi à Marosahona-Manjakandriana, d’après le faire-part du décès. « Il était une gentille personne. Malgré son âge, il était encore en pleine forme. Sa petite-fille est beaucoup attachée à lui. Elle avait l’habitude de monter à moto avec lui », soupire un membre de la famille endeuillée.