Transition énergétique – L’accord sur Volobe amont bientôt signé

L’attente aura duré une éternité. Mais les principaux concernés par le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Volobe ont fini par trouver un terrain d’entente. Au bénéfice des consommateurs d’électricité.

UNE bonne nouvelle passée presque inaperçue. Mais d’une importance capitale. Celle annoncée par Rémy Huber, directeur général de la Compagnie générale d’hydroélectricité de Volobe, CGHV. Selon ses déclarations « les parties prenantes, à savoir l’État malgache, la Jirama et les actionnaires de la CGHV, sont proches d’un accord sur le contrat de concession de Volobe. La signature devrait avoir lieu d’ici la fin du mois, au plus tard début mai ».

Il s’agit ainsi d’un grand pas de franchi vers l’effecti­vité de la transition énergétique. Entendue et atten­due. Qui consiste à produire de l’énergie propre à partir de sources naturelles renouvela­bles. Pour inverser la tendance actuelle du mix-énergétique dominé par les thermiques. Une dynamique nouvelle s’enclenche. Après le bouclage du dossier Sahofika, les 28 mégawatts de Farahantsana incrustés dans le réseau interconnecté d’Antanarivo, voilà que Volobe va entrer dans sa phase terminale. Volobe amont peut produire jusqu’à 120 mégawatts, qui vont servir l’économie nationale. Sans compter les mille cinq cent emplois et les activités sociales au profit des populations environnantes, auxquelles la CGHV accorde une attention particulière. En tout, deux millions de bénéficiaires et trois cent soixante mille foyers éclairés.

Abordant la délicate question sur les prix au kilowatt, à l’origine du blocage, Rémy Hubert a précisé « que le contrat est quasi-bouclé à 99%. Mais il reste des détails à peaufiner. Comme ces prix. La Jirama aura des tarifs conformes à ceux qui se font sur le plan international en la matière. Trois fois moins coûteux, en tout cas, que l’électricité produite par le fuel-lourd ou le gas-oil ». Autant pour la préservation de l’environnement que pour ménager le pouvoir d’achat des consommateurs, ce genre d’investissement, assez lourd certes, offre de nombreux avantages. Africa 50 et la firme norvégienne NS Power, une référence mondiale ont rejoint le pool des actionnai­res emmenés par Colas et Jovena qui ont remporté le projet.

D’après les expériences, entre la genèse du projet d’une centrale hydroélectrique et sa réalisation, six à dix années s’écoulent. Les travaux devraient démarrer au mois de novembre, pour quarante mois. Mais la production d’électricité peut se faire avant ce délai. Les autorités, prises en tenaille par les dettes colossales de la Jirama envers ses fournisseurs d’électricité à partir des centrales thermiques, ont fini par adopter d’autres sources d’énergie. Il reste à réviser les contrats aux clauses léonines dénoncés en public par le Premier ministre Christian Ntsay. Simple rodomontade ou réelle volonté de tout remettre en cause ?