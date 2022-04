Météo – Temps perturbé au Nord et au Nord-Est

Les habitants du Nord-Est et du Nord sont appelés à être vigilants. L’amas nuageux dans le Nord de Madagascar va apporter des fortes pluies sur le Nord-Est et le Nord, à compter de ce jour, selon les prévisions des techniciens de la direction générale de la Météorologie, hier. « Les conditions ne sont pas remplies pour la formation d’un cyclone. Le temps sera, toutefois, perturbé au Nord-Est. Des fortes pluies y sont attendues à compter de demain (ndlr : ce jour). Les habitants sont invités à suivre de près la météo », explique un prévisionniste.

Des précipitations sont attendues, à partir de ce matin, dans les régions de Sava et d’Analanjirofo. Cette faible circulation cyclonique va transiter au Nord pour apporter des pluies dans les régions de Sofia et Diana. « La pluie va s’intensifier jeudi. Des crues de rivière, des stagnations d’eaux et des éboulements sont à craindre. », prévient le technicien en météo.

En parallèle avec cette vigilance forte pluie, la sortie en mer est, également, déconseillée au Sud de Madagascar. Des fortes houles y sont attendues.