Fenoarivo Antsinanana – Deux jeunes meurent noyés

Une noyade en mer a coûté la vie à deux lycéens à Fenoarivo Atsinanana, lundi de Pâques. Leur camarade de classe est toujours porté disparu.

LES fêtes se sont mal terminées à Fenoarivo Atsinanana, lundi de Pâques. Il était vers 17h, la liesse est littéralement réduite au silence lorsqu’on a appris une terrible noyade. Deux lycéens de 19 et 20 ans y ont perdu la vie.

Une foule consternée a accouru vers la plage « interdite » où le courant et les vagues sont très dangereux. Des rochers sont également présents dans la mer. C’est pour cette raison que les natifs ne laissent personne s’y rafraîchir. Comme à chaque fête, les visiteurs et pique-niqueurs ont été orientés cette fois vers La Piscine, l’endroit idéal pour profiter pleinement de l’ambiance et de la baignade.

C’est en fin d’après-midi que cinq jeunes étudiants du lycée Saint Joseph de Vavatenina, se sont, malgré l’avertissement, déplacés vers l’autre coin périlleux.

Repêché

Un d’eux a commencé à nager. Très peu de temps après, il a brandi ses mains en signe de détresse. Il a appelé au secours. Il n’arrivait pas à sortir de la mer tout seul. Ses camarades de classe sont rapidement venus à sa rescousse. Le sauvetage était malheureusement impossible face aux vagues gigantesques qui déferlaient.

Seuls les deux d’entre eux ont réussi à remonter à la plage. Les autres ont été emportés par les houles. Ils ne sont plus réapparus.

Le fokonolona, les autorités et forces de l’ordre se sont mis à les rechercher. L’opération n’a pas pu continué la nuit pour éviter le suraccident. Il a fallu attendre le lever du jour pour la reprendre. Après plusieurs heures, soit hier à 11h15, le premier corps sans vie a été repêché. Le deuxième a été retrouvé à midi. Il reste encore une dernière victime, selon les dernières informations recueillies auprès de l’unité des secours.

Des plongeurs et pêcheurs locaux participent activement à la recherche avec les moyens du bord. Ils ont repéré les défunts non loin de la partie où ils se noyaient.

Les parents et proches des victimes sont déjà à Fenoarivo Atsinanana pour récupérer les corps des défunts. Il y a deux ans, un père voulait sauver ses deux enfants au même endroit. Aucun d’eux n’a survécu.