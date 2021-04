Région Diana – Passation de service en toute fraternité et simplicité

L’épidémie de coronavirus étant, deux responsables administratifs régionaux nommés depuis quelque temps, n’ont pu être installés à Antsiranana. Cette carence est maintenant palliée.

Àcause du contexte sanitaire actuel, des décrets respectifs relatifs à des nominations au niveau de la primature ne sont pas encore publiés, même s’ils ont été récemment entérinés en Conseil des ministres. Cela concerne notamment deux responsables au sein des services techniques déconcentrés dans la région Diana. Il s’agit de Josuette Soazandry nommée à la tête de la direction régionale de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, et de Juldas Ducaud Rakotosalama devenu délégué régional du contrôle financier.

Record, leur installation officielle et une série de passations de services entre eux et leurs prédécesseurs respectifs se sont déroulés dans la capitale du Nord, avec le respect de la recommandation sanitaire. La première a été la passation entre Marcelin Totozandry, directeur régional, et Josuette Soazandry. Si le partant a servi pendant sept ans au sein de cette direction, son successeur a travaillé étroitement avec lui en sa qualité de présidente de l’Association des femmes 8 mars et membres des structures féminines de la ville. Elle domine donc très bien le sujet « population ».

« Je me suis déjà baignée dans des structures féminines et j’ai immergé dans les affaires sociales depuis des années. J’envisage de redynamiser la direction régionale car elle s’occupe d’une grande partie de la population ». La cérémonie de la signature des documents s’est faite sous la présidence de Jahdà Hermine Tsirinary, secrétaire générale de la préfecture d’Antsiranana.

Simplicité

La deuxième partie de la cérémonie a été marquée par la passation de service entre le délégué régional du contrôle financier sortant, Jean Jacques Tiandrazana, qui est sur le départ à la retraite, et son successeur, Juldas Ducaud Rakotosalama, un jeune expert en administration publique qui a évolué au sein même de la délégation régionale depuis 2015.

La simple cérémonie de passation, qui s’est déroulée en toute simplicité, a été rehaussée par la présence des autorités locales et régionales, conduites par le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky. L’occasion lui a permis de remercier le délégué sortant et de féliciter le directeur régional sortant, tout en leur rappelant le principe de l’alternance et la continuité de l’administration ainsi que la culture d’excellence.