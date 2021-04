Paolo Preve – « Le nouveau circuit plait à tous »

Le nouveau circuit de motocross d’Ambohidava Ambatolampy, dénommé 100% MX Track, est ouvert depuis deux semaines. Le patron de 100% Moto partage les péripéties du projet.

D’où est venue l’idée de créer un nouveau circuit aussi grand ?

Avant, il y avait un terrain qui permettait de rouler avec de gros cubes, d’enchaîner de grands virages et de longs sauts à Amba­tolampy Tsimahafotsy. Des exercices impossibles sur les autres circuits d’Antana­narivo. Mais cette situation n’a pas duré. C’est en partant de ces considérations et en tenant compte des commentaires de pilotes qui participent depuis des années aux stages de l’école de pilotage Cross Up, qu’on a décidé d’acquérir et d’aménager un site de plus de 5 hectares.

Le traçage a été confié à Olivier Nitard de Cross Up. Pourquoi l’avoir choisi en particulier ?

On a fait appel au patron de Cross Up d’abord parce qu’il connaît notre pays. Il y vient fréquemment depuis plusieurs années. Après, il s’agit du traceur de circuit MX le plus connu en France. Il est important de préciser que Nitard était le seul à nous garantir un circuit qui ne présente pas de dangers inutiles.

Depuis son ouverture, combien de pilotes se sont inscrits pour pouvoir y rouler ?

Le 100% MX Track est désormais une réalité depuis deux semaines. Il a abrité un stage de pilotage, tenu par Nitard lui-même, dès son ouverture. Le complexe compte aujourd’hui plus de quarante membres. Ils roulent tous les week-ends sur la piste MX et l’autre piste dédiée aux minicross. Offroad School et Moto Tour Mada­gascar y organisent aussi des stages en minicross.

10 m de large, des vagues et des sauts sur 1,4 km, c’est immense. Quels ont été les feedbacks des motards après avoir découvert le tracé ?

Beaucoup restent à faire, mais le retour des usagers est très positif. Tous apprécient le fait de pouvoir rouler sur un terrain qui n’a rien à avoir avec les autres circuits à Madagascar. Il permet à tout le monde de progresser en technique et vitesse. Ce qui ouvre les portes vers des motos de cylindrée supérieure, jusqu’à 450 cc.

À quand la première cour­se sur ce 100% MX Track ?

La Fédération a suspendu le championnat MX pour l’instant. Pour le début du mois de mai, nous prévoyons d’organiser pour nos jeunes pilotes un mini challenge par catégorie. Une sorte de compétition à élimination sur le nouveau circuit, hors championnat et sans public.