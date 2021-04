Miandrivazo – Six ravisseurs tués et leurs otages sauvés

Un bébé de sept mois, sa mère et deux autres otages des dahalo ont retrouvé leurs familles, le 16 avril, à Miandrivazo. Six de leurs kidnappeurs ont été tués et trois autres capturés vivants.

OPÉRATION fructueuse. Au bout de cinq jours de captivité, une femme et son bébé de sept mois, ainsi que deux hommes, ont pu retrouver leurs familles, à Marolefo Manambina, dans le district de Miandrivazo. Ils ont été libérés sur intervention militaire, le vendredi 16 avril, à Ambaiboho, un endroit presque inaccessible au cœur de Bemaraha.

Les otages et les forces de l’ordre sont tous sains et saufs. Lors du premier accrochage, trois membres des ravisseurs étaient tombés sous les balles. Une collecte de renseignements a été menée tambour battant, permettant de savoir où se cachaient les instigateurs du kidnapping. Ils ont été localisés à Ambalambakisiny. Dimanche, un bataillon y a été envoyé pour les arrêter.

Un second accrochage a éclaté, au cours duquel trois dahalo ont définitivement été mis hors d’état de nuire. Ils essayaient de défier les gendarmes et militaires. Trois complices on t é té capturés vivants, tandis que les autres dahalo ont réussi à s’échapper avec leurs armes. Les dépouilles ont été laissées au fokonolona pour être enterrées, selon un officier supérieur au groupement de la gendarmerie de Menabe.

Assiégé

C’était dimanche soir, une trentaine de dahalo armés avaient assiégé Marolefo. Ils dévalisèrent la maison d’un commerçant pour ensuite l’emmener avec sa femme et leur bébé. Les dahalo avaient ensuite réclamé 10 millions d’ariary contre la libération des victimes mais les proches n’avaient pu collecter que 3 millions d’ariary. Pendant la transaction, le chef de famille avait été relâché et envoyé par les kidnappeurs pour récupérer la rançon.

Sitôt libéré, il n’y était plus retourné. Il avait dépêché deux hommes pour apporter l’argent. Hors d’eux, les criminels avaient retenu les deux missionnaires avec la femme et le bébé. Ils avaient doublé la rançon demandée. Informée des faits, la députée de Miandrivazo Richard Ratovonjanahary Sandy s’est rendue à Marolefo avec plusieurs éléments d’intervention.

Pour la seconde fois, les gendarmes et leurs collègues de l’Armée ont réussi à libérer des otages sains et saufs dans le district où le rapt a repris du poil de la bête ces derniers mois. Les résultats ont été très appréciés par la population.