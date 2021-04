Maintirano – Deux bandits abattus au Kalachnikov

Une douzaine de bandits armés se sont retrouvés nez-à-nez avec les gendarmes après avoir dévalisé un village. Deux d’entre eux ont été abattus.

ACCROCHAGE meurtrier entre forces de gendarmerie et meute de bandits à Maintirano. Lors d’une fusillade, deux des douze bandits qui venaient de dévaliser le village Mafiovy Trangahy sont tombés sous les balles de l’adjudant de compagnie et de ses éléments. Survivants de la fusillade, dix membres de la bande ont pour leur part réussi à prendre la fuite. Parmi les fuyards, certains sont blessés. Aidés par leurs comparses indemnes, ils ont réussi à s’évanouir dans la nature.

Les malfaiteurs rescapés ont été en revanche délestés d’un fusil de chasse ainsi que de leur butin. Les gendarmes expéditionnaires, appuyés par le fokonolona, ont réussi à leur arracher des dizaines de volailles ainsi que différentes marchandises dérobées dans le village, rassemblées dans des sacs en polyéthylène tissé.

Ces scènes de film se sont produites dans la matinée de jeudi. Tôt le matin, l’adjoint du commandant de compagnie et ses hommes ont quitté la localité de Benjangoa pour rejoindre la commune de Trangahy, où ils devaient mener une campagne de sensibilisation sur la sécurité et la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Échanges de tirs

À leur arrivée sur les lieux vers 7h30 du matin, des individus s’étaient attroupée. Les personnes sur place ont indiqué que douze bandits équipés de trois fusils de chasse venaient de frapper et ont emmené avec eux tout ce qu’ils ont pu emporter. Les gendarmes ont engagé une poursuite aux côtés des personnes attaquées. Au bout d’une poursuite qui a duré près de deux heures, les poursuivants ont rattrapé les bandits. Stoppés dans leur élan, ces derniers ont ouvert le feu. Se heurtant à une violente riposte armée de la gendarmerie nationale, les malfaiteurs ont été contraints de se replier, abandonnant sur le champ de bataille les corps inertes de deux de leurs acolytes abattus.

Les bandits ont abandonné leur butin et se sont engouffrés dans les bois pour échapper aux poursuivants. Cette fusillade a éclaté entre le village de Mafiovy et Mahandrena Fenoarivo Bara. Les échanges de coups de feu ont duré moins d’une trentaine de minutes. Récupérés en totalité, les marchandises et les animaux d’élevage subtilisés ont été restitués aux propriétaires.