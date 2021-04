Enterrement – Un nouveau cimetière à Mandrosoa Anosiala

Par rapport à la décision annoncée par le président de la République, hier lors de son intervention sur la chaîne nationale, deux nouveaux cimetières vont être créés pour chaque district, des cimetières appelés « Fasan’ny firaisam-po ». Il s’agit du nouveau cimetière dans le district d’Ambohi­dra­trimo, commune Anosiala, Fokontany Mandrosoa et de Sabotsy Ambatofotsy. Pour l’instant, seules les procédures de localisation ont été effectuées dans ces deux zones. «Des responsables sont descendus pour constater de visu le terrain et la délimitation de la zone », indique un habitant du fokontany Mandrosoa. « Le terrain où le cimetière sera implanté s’étendra sur près de 5000m2 », indique Olivier Andria­faharintsoa Randrimihaja, maire de la commune Anosiala. Une opération de localisation a été effectuée. « Nous ne connaissons pas encore l’organisation par rapport à ce nouveau cime­tière». Mais ce qui est sûr, c’est qu’il sera implanté un peu à l’écart des habitations. La route menant vers ce cimetière étant encore en mauvais état. Une réhabilitation devrait avoir lieu pour assurer l’accessibi­lité. Quelques parties de la population exposent leur crainte. « Nous sommes un peu inquiets face à cette nouvelle. Pour moi, il est aussi préférable d’avoir des dispositifs de protection. Le cimetière devrait être clôturée pour pouvoir assurer la santé et la sécurité des habitants voisins de ce cimetière», explique un riverain. Pour l’instant, sans autre précision sur les autres organisations, le maire de la Commune d’Anosiala a expliqué que des morts du Covid-19 ont été déjà enterrés dans certains endroits de la commune.