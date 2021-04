Covid-19 – Une stratégie multi-vaccins

L’État passe à la vitesse supérieure dans sa démarche d’importation de vaccins contre la Covid-19. Cinq vaccins ont la cote et l’objectif maintenant, est d’avoir le maximum de dose.

Une armada de vaccins. C’est ce que l’État comp­te jeter dans la bataille pour intensifier la riposte contre la deuxième vague de propagation du coronavirus. Une seconde salve particulièrement agressive et délétère à cause du variant sud-africain du virus.

Identifier le vaccin qui serait le plus efficace contre le variant sud-africain est, justement, la mission confiée à un comité scientifique composé d’éminents savants de l’Académie nationale de médecine de Madagascar (Anamem). Comme Andry Rajoelina, président de la République, l’a fait savoir durant son discours à la nation, dimanche, l’Anamem a visiblement, rendu son verdict, hier.

Durant une réunion entre le président de la République, des membres du gouvernement et le bureau de l’Anamem, hier, à Ambohi­tsorohitra, l’importation de cinq vaccins a donc été actée. Selon le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao, ministre de la Santé publique, dans cette liste figure les vaccins Covishield, élaboré par une institution indienne et Pfizer. Le vaccin du groupe pharmaceutique chinois Cinopharm et le vaccin Janssen de l’entreprise américaine Johnson & Johnson, en font également, partie.

Un million de doses

À l’issue d’une réunion, hier en fin d’après-midi, à la Tour Redland à Ankoron­drano, il s’est chuchoté que le vaccin russe Spoutnik V est aussi inscrit dans la liste de l’armada anti-Covid que l’État compte déployer. Bien que Madagascar soit inscrit dans le programme Covax, un appel aux acteurs privés a été lancé pour accélérer l’importation de vaccins.

Dans le cadre des cogitations pour un accès rapide aux vaccins précités, la réunion d’hier à la Tour Redland, a vu la participation de représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la Santé, de l’Anamem et de Partenaires techniques et financiers (PTF). Le rendez-vous aurait été initié par la fondation Akbaraly.

Des indiscrétions confient que l’importation d’un million de doses de vaccin aurait été discutée durant la réunion d’hier, à Ankorondrano. Pour l’heure, il n’y a pas de précision sur le vaccin qui fera partie de cet éventuel lot d’un million de doses. Dans une lettre adressée au chef de l’État, au mois de mars, l’Anamem recommande que le personnel soit priorisé dans la vaccination. Ce qui permettra également d’appliquer « des mesures de surveillance et de pharmacovigilance stricte ».

Bien qu’il soit décidé à inscrire la vaccination dans le protocole de riposte à la Covid-19, l’État insiste sur la vigilance face aux risques d’effets secondaires. Un point souligné par le président Rajoelina, hier, à Ambohitsorohitra. Il soulève comme exemple, le fait qu’une décision a été prise pour l’importation d’un vaccin, la semaine dernière. Deux jours après, les informations internationales rapportaient la suspension de son utilisation dans plusieurs pays. Ceci afin d’évaluer les risques d’effets secondaires. Il s’agit du vaccin américain Johnson &Johnson.

Jusqu’à maintenant, les scientifiques n’ont pas de certitude, par ailleurs, sur l’efficacité des vaccins mis sur le marché sur les variantes du coronavirus. Pour Pfizer, par exemple, ses producteurs préconisent une troisième dose et un rappel annuel, pour que le vaccin soit efficace contre les variantes. Il y a aussi la question de la conservation du vaccin.

« La particularité des personnes à vacciner et des zones où seront menées la campagne », définiront le type de vaccin à utiliser, à entendre le ministre de la Santé publique, hier, à Ambohitsorohitra. Outre la conservation, les éventuels effets secondaires, ou le souci d’efficacité, l’accessibilité est, probablement, l’autre raison qui a amené l’État à opter pour une panoplie de vaccins. Il y a une bousculade, en effet, pour avoir les doses nécessaires à une campagne de vaccination de masse.

L’importation de vaccin implique un coût. D’autant plus que l’État veut aussi utiliser des voies privées pour un approvisionnement rapide. Dans la liste des vaccins communiquée, hier, certains nécessitent jusqu’à trois doses, notamment, pour une efficacité contre les variantes de la Covid-19. L’État pourrait ne pas avoir les moyens de financer une campagne de vaccination gratuite. Sauf s’il trouve une autre source de financement.