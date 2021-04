Antalaha – Écroué pour avoir nargué les gendarmes

Un habitant d’Antalaha, âgé de 38 ans, a été mis en prison, jeudi, pour avoir refusé de mettre son masque et pour avoir insulté les gendarmes qui font respecter les mesures sanitaires face à la pandémie. Mercredi, l’homme a croisé les gendarmes dans le quartier d’Amba­tomitraka. Les forces de l’ordre lui ont dit de porter un masque et de participer aux travaux d’intérêt général. Pourtant, il s’est rebellé contre les ordres et a commencé à les abreuver d’injures.

Le quidam a été amené au poste où les gendarmes l’ont de nouveau averti et lui ont donné une sanction, celle de balayer les rues. Il a ignoré tout ce qui lui a été prononcé. Cette fois, il a offensé un officier. Pour son refus d’obtempérer et ses outrages aux forces de l’ordre en exercice de leur fonction, il a été mis en examen. Il fait, tout de suite, l’objet d’ouverture d’une enquête judiciaire.

Le trentenaire a été traduit au parquet d’Antalaha jeudi soir. Il a été placé en détention préventive, d’après les informations communiquées. « Nous remercions les gendarmes d’avoir fait preuve d’humilité, d’avoir essayé de corriger le récalcitrant. Concer­nant la citation du parquet, c’est surtout pour prévenir ceux qui tentent de se révolter », souligne la gendarmerie.