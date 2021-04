Ankadimbahoaka – Délit de fuite après un accident mortel

Mort tragique d’une petite fille âgée de 3 ans, sur la route d’Ankadimbahoaka menant à Tsimbazaza, avant hier. La pauvre enfant a été fauchée par un véhicule dont le conducteur a continué à rouler sans s’arrêter pour porter secours à sa victime. Celle-ci a été projetée sur l’asphalte où elle s’est retrouvée inerte à cause de la violence du choc. Elle a été amenée à l’hôpital, mais n’a pas survécu. Elle avait perdu beaucoup de sang, selon les informations recueillies. La brigade des accidents de la circulation (BAC) auprès du commissariat central de Tsaralalàna est saisie de l’affaire. « L’enquête va bon train. Nous avons interrogé plusieurs témoins, mais chacun à ses versions des faits. Certains affirment qu’une femme était au volant de la voiture, d’autres avancent un homme. Il y en a également ceux qui disent un 4×4 noir », raconte la police nationale. « En tout cas, nous avons déjà pu voir le véhicule dans les enregistrements d’une caméra de surveillance. Il n’y avait pas beaucoup de véhicules qui circulaient sur cet axe. Il nous reste à identifier le chauffeur et on l’arrêtera d’ici peu », ajoute-t-elle.