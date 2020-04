Taolagnaro – La pression d’eau diminue

Depuis le week-end pascal, la distribution d’eau dans la commune urbaine de Taolagnaro a subi une perturbation. Les ménages, surtout dans les quartiers hauts, ne peuvent s’approvisionner en eau qu’à partir de minuit comme le cas du quartier d’Antaninare­nina, Ampotatra, Ampasi­kabo. Avec un débit très faible, certains foyers n’arrivent à remplir les seaux, bidons et tonnelets qu’à deux heures du matin.« Dans notre quartier, le prix d’eau auprès de la borne fontaine a connu une augmentation. Au lieu de 50 Ar, on achète maintenant un bidon de 20 litres à 300 Ar », témoigne une famille.

À noter que le problème se répète tous les ans et la vétusté des matériels est parmi les raisons évoquées. Pour sa part, la Jirama a rapporté dans un communiqué que les fuites fréquentes d’eau au niveau de la conduite principale Lankadava vers Bezavona étaient les causes de cette baisse de pression d’eau. Et, les techniciens travaillent sans relâche pour redresser la situation.