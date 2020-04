Redevabilité sociale – Engagement continu des entreprises locales

Élan de solidarité. Malgré les contraintes subies par le secteur privé avec le ralentissement de l’économie nationale face à la situation de confinement, certaines entreprises prennent malgré tout conscience de leur obligation et de leur engagement envers la société malgache, au-delà du simple maintien de leurs activités.

C’est le cas d’Orange Madagascar, d’Ambatovy ou ou encore de la Communauté Camérounaise de Madagascar. Si Orange a remis des équipements composés de kits de protection, de matériel médical et d’équipements destinés au personnel de santé de quatre CHU de référence à Antananarivo, Ambatovy a apporté sa contribution en fournissant des combinaisons de protection individuelle aux autorités administratives et sanitaires à Toamasina, Brickaville, Moramanga, et à la commune urbaine d’Antananarivo. La communauté camérounaise quant à elle s’est rendue à la mairie d’Antananarivo pour remettre un symbolique don composé de produits de première nécessité aux familles les plus affectées.

«À travers ce geste de solidarité agissante, nous affirmons notre détermination à agir, aux côtés des autorités malgaches, en ces temps difficiles. La solidarité et le respect des consignes édictées par le gouvernement et l’Organisation Mondiale de la Santé, sont les meilleurs moyens pour lutter ensemble contre cette pandémie », a déclaré Omer Kalameu président de la Communauté Camerounaise de Madagascar.