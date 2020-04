Musique et confinement – Le couple Shyn et Denise assure le show

Un bel exemple de dévouement et de passion face au covid-19. Ainsi s’illustrent Shyn et Denise, ainsi que l’équipe du Makua Entertainment depuis le début de ce mois.

Assurer le spectacle et la pleine satisfaction de ses fans, tout en rassurant continuellement son public. Ce sont essentiellement les mots d’ordre qui régissent la fine équipe que forment Shyn et Denise. Depuis le début du confinement le couple régale de sa présence les réseaux sociaux et de ses interactions avec ses inconditionnels depuis le début du confinement. Toujours aussi conviviale, Shyn et Denise sont parmi les premiers à avoir initié les concepts de « live » sur facebook, afin de pallier justement ce manque réciproque entre les artistes et leur public. Très appréciés dans le milieu pour leur proximité avec le public, ils ne cessent depuis, d’enchanter à chacune de leurs annonces, leurs fans et de les délecter de petites perles musicales.

Avec l’équipe de leur label Makua Entertainment à leurs côtés, qui s’affirme comme un gage de qualité grâce à eux comme fer de lance notamment, Shyn et Denise rassurent quotidiennement et promettent des retrouvailles exceptionnelles, une fois la période de confinement officiellement levée. « Ce n’est là qu’une mauvaise passe que nous traversons tous ensemble. Apprenons à faire preuve de solidarité et faisons front face à cette maladie, restons chez nous et respectons le confinement. En attendant, suivez-nous sur les réseaux, on continuera toujours à donner le meilleur de nous-mêmes pour vous surprendre et vous réjouir », souligne Shyn.

Confinement et créations

Force est de constater donc que du côté de Shyn et Denise, le confinement a du bon puisqu’il contribue pleinement à éveiller leur créativité. Au début, le message principal qui s’est relayé au sein de la communauté artistique nationale étant que tout un chacun puisse profiter de cette période pour créer et laisser libre court à leur inspiration, et ce malgré les difficultés auxquels les artistes, chanteurs et musiciens font face. Un message que l’équipe de Makua Entertainment s’est ainsi plu à prendre au pied de la lettre.

Depuis le 1er avril, où il a ravi les internautes avec son premier « live facebook », un concert interactif, Shyn n’a cessé de motiver son entourage. Fier porte étendard de ces personnalités qui scandent haut et fort l’importance de « Rester chez soi », Shyn enchaine alors avec le morceau inédit sobrement intitulé « Confiné ».