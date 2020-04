Iarinarivo Ambohidratrimo – L’odeur des vidanges déversés dérange

Des véhicules de vidange déversent des excréments humains sur les rives de l’Ikopa. Les riverains s’en sont plaints auprès de la commune Iarinarivo.

Une habitante s’est plainte du déversement d’excréments humains et les odeurs nauséabondes dans le fokontany Tsarazaza Andriatany, commune Iarinarivo, district Ambohidratrimo. « J’étais passée par là, lorsque j’ai aperçu qu’un véhicule de vidange déversait des excréta humains sur les rives de l’Ikopa. Non loin de cette rivière, notamment du côté d’Ambohitriman­jaka, rejoignant Ambohidratrimo », indique cette habitante.

Avec le déversement des ordures de ce côté, les déjections débordent même sur le bord de la route, selon les récits de cette habitante. « On était presque midi. En plus des ordures qui s’entassaient, la mauvaise odeur se répandait aux alentours du lieu de déversement », poursuit-elle. Interrogé par cette personne, le chauffeur du véhicule présentait une autorisation indiquant, notamment signé par le président du fokotany Tsarazaza Andriatany.

Cette personne aurait déposé des doléances au niveau de la Commune Iarinarivo et au niveau du district d’Ambohidratrimo. « On m’avait dit que ce n’était pas la première fois que le fait se produit », enchaine-t-elle. L’eau de la rivière est utilisée par les riverains au quotidien, cette habitante craint pour les risques sanitaires auxquelles la population s’expose.

Alternative

Le maire de la Commune Iarinarivo joint au téléphone a souligné qu’environ quatre sociétés ont passé des accords avec la commune, afin d’opérer dans cette partie. « Les sociétés de vidange ont l’autorisation. Ces dernières ont également reçu l’autorisation de l’ONE. La commune essaie de constater de visu et contrôler ce qui se passe dans cette partie. Notre tâche est de veiller à ce qu’aucun résidu d’excréta en question ne déborde sur le bord de la route », expli­que Edmond Rakotoarisoa, maire de la Commune Iarinarivo.

De son côté, le maire de la commune avait proposé une solution alternative par rapport à cela. « Nous avons déjà entamé la démarche pour que le lieu de déversement soit déplacé un peu plus loin à l’ouest du fokontany Tsarazaza Andriatany, entre autres au niveau d’ Ampanindrona. Puisque là, il n’ya pas d’habitant et il y a moins de risque par rapport à l’odeur et autres conséquences », conclut-il.