Confinement – Les produits de la ferme se vendent

Les commandes pour les produits agricoles et d’élevage affluent en cette période de confinement. Une appréciation particulière pour les produits frais.

Un autre espace de vente se développe malgré le confinement. On se rue actuellement vers les produits « frais», livrés à domicile. En cette période de confinement, Setra Rakotoarisoa ne chôme pas. Le week-end dernier, il a liquidé quelques 178 kg de poissons carpe, tilapia et du poisson « Gasy » dans les périphéries d’Antananarivo. À bord de deux véhicules à deux roues, il est accompagné par un cousin pour livrer ses produits.

« Le week-end dernier a été profitable pour notre petit business comparé à d’autres. En temps normal, hors confinement, il nous est très facile de vendre jusqu’à 350kg toutes les fins de semaine. 178 kg n’est déjà pas mal du tout malgré le contexte », explique-t-il. Malgré le fait qu’en cette période de l’année, les poissons sont difficiles à trouver, la petite équipe de l’entrepreneur travaille dur pour honorer les demandes. Outre ses produits piscicoles, il développe une ferme d’agriculture professionnelle de légumes et de fruits, dont les commandes sont livrées en jour de semaine, toujours à bord de motos. Ailleurs, mme Holy, quant à elle, est vendeuse de légumes du côté d’Andohatanjona, Itaosy.

Renouvelables

Le confinement lui a fait changer ses techniques de vente en livrant particulièrement à domicile, et à pieds. Elle livre des salades à ses clients, allant de la cité des Assureurs au quartier « Dalle » à Andranonahoatra. La dame se fait aider par son fils et arrive à écouler deux grandes soubiques de salades par jour, comptant en moyenne quinze clients, devenus fixes. Elle commence dès cinq heures du matin et finit vers 11h.

« Les aliments à base de légumes et de fruits sont très recommandés en cette période de pandémie. Et je suis contente de pouvoir faire mes achats juste par téléphone ou sur les réseaux sociaux », témoigne une cliente devenue adepte de produits agricoles. Hajatiana Ratolojanahary, un jeune ingénieur, lance depuis le mois de février des « charbons blancs ». « L’idée est d’abord de contribuer à la protection de l’environnement outre la valorisation énergétique. Les charbons blancs que nous développons sont à base de déchets transformés. Cinq pièces de la briquette à associer avec une poignée de charbon normal, suffisent à faire cuire du riz et du mets. Les cinq boules de charbon tiennent la chaleur pendant environ deux heures. Les charbons blancs sont encore réutilisables quatre fois », explique-t-il. Depuis la restriction de sortie, le jeune entrepreneur livre tous les matins et arrive à livrer quinze cartons par jour. Il existe des milliers de producteurs toutefois qui n’arrivent pas à vendre leurs produits à Antananarivo, faute de moyens de transport.