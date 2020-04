Changement de saison – La propagation du Covid-19 à craindre en hiver

La saison d’hiver commencera, d’ici peu. Cette période pourrait être favorable à la propagation du coronavirus.

Le froid, un allié du coronavirus ? Plusieurs médecins attirent l’attention de tous sur le risque de propagation du coronavirus, avec le retour progressif du froid. « L’hiver favorise l’infection virale, notamment l’infection virale respiratoire », lance le directeur général du Centre hospitalier de Soavi­nandriana, le général Fanomezantsoa Rakoto.

Le Pr Rado Andrianasolo, spécialiste de la maladie infectieuse au Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana soutient ces propos. « Selon des études, il y a un risque que le nombre de cas de coronavirus augmente, lorsqu’il fait froid ». Et l’infectiologue d’expliquer : « Un temps froid et sec est propice à la survie des virus. Pendant l’hiver, beaucoup de gens restent chez eux. Et lorsque la distance d’un mètre n’est pas respectée, il est facile au virus de se transmettre. C’est valable pour tous les virus qui se transmettent par la salive».

Un responsable de la Maladie transmissible au sein du ministère de la Santé publique explique à son tour: « Selon des documents, le coronavirus n’est pas très à l’aise à la chaleur. Son milieu favorable, c’est le froid ».

C’est le temps chaud qui expliquerait le faible nombre de cas de coronavirus à Madagascar, depuis la déclaration des premiers cas, à la date du 20 mars. Malheureusement pour l’île, notamment, sur les Hautes-terres comme Antananarivo et Fianarantsoa où le Covid-19 fait déjà des victimes, la saison d’été se terminera bientôt. La saison d’hiver débutera au mois de mai, selon les techniciens de la direction générale de la Météorologie. La baisse de température se fait déjà ressentir, surtout le matin et le soir.

Les professionnels de santé recommandent le maintien du confinement. « C’est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour prévenir la propagation du coronavirus », exhortent certains médecins. Ils recommandent, en outre, le respect de la distanciation sociale, le port de masque « obligatoire », pour tous ceux qui doivent sortir de chez eux, et le lavage fréquent des mains avec du savon. Mais aussi, retirer les chaussures et se défaire de ses habits en rentrant chez soi et les désinfecter.