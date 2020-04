Basketball – Officiels de table FIBA : Trente-deux inscrits pour la deuxième vague de formation

FORMATION diplômante. La Fiba Afrique exige et recommande depuis l’an dernier que tous les arbitres suivent des formations en ligne et passent des examens pour pouvoir exercer la fonction d’officiel technique de table en compétitions internationales de basketball. Dix-neuf arbitres malgaches sur les vingt-cinq candidats en lice ont déjà obtenu le certificat international d’officiel technique de table homologué par l’instance internationale, à l’issue de la première vague de formation au mois de décembre 2019. Ils sont en majorité des arbitres de la ligue d’Analamanga. Trente-deux arbitres des régions sont inscrits pour suivre la prochaine formation en ligne qui débutera à la fin avril. Cette deuxième vague s’étalera du 27 avril au 27 mai. Avant la recommandation de la Fiba, tous les arbitres ont pu exercer la fonction des officiels techniques de table. « Primo, les candidats devraient avoir au moins plus de cinq ans d’expérience en tant qu’arbitres régionaux ou fédéraux et devraient également maîtriser la langue anglaise », souligne Andry Rabemananoro, secrétaire général de la commission centrale des arbitres à Madagascar.

Examen en ligne

Un code sera donné à chaque candidat inscrit pour qu’il puisse accéder à une plateforme contenant les huit modules de cours en ligne ainsi que les exercices. à l’issue d’un mois de formation, les candidats pourront passer l’examen. Au test final, les candidats devraient donner au moins trente-cinq bonnes réponses sur cinquante questionnaires en une heure au maximum pour obtenir le certificat international. Les résultats seront publiés et connus tout de suite après les examens. Ceux qui réussissent pourront désormais officier des matches internationaux comme les championnats d’Afrique et les compétitions régionales dont la coupe des clubs de la zone 7 et les Jeux des îles de l’océan Indien.