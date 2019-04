Rallye Passion – Rivo et Ando prennent la tête

L’équipage de l’Impreza R4 a réalisé un festival, hier à Antsirabe, en signant six temps scratches. Rivo et Ando se sont ainsi emparés de la première place.

Six scratches sur sept possibles. Les frères Ran­drianarivony ont tout raflé sur leur passage, hier. Ils ont réalisé un festival sur les pistes autour d’Antsirabe, avec leur Subaru Impreza R4, pour s’emparer de la première position au classement général. Dans la matinée, Rivo et Ando ont débuté très fort, en signant un chrono canon au terme de l’ES3, soit 8min 49,3sec. Ils ont été les seuls à descendre sous la barre des huit minutes. Lancés sur un rythme phénoménal, ils ont enchainé les scratches un-à-un.

Une forte pluie a frappé la capitale du Vakinankaratra, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce qui a rendu plusieurs portions très boueuses.

61,63 km à boucler

Après concertation, la direction de course a décidé d’annuler l’ES6, jugée trop glissante et trop dangereuse. Cette décision aurait pu stopper les frères Randria­narivony dans leur élan. Mais il n’en fut rien. Rivo et Ando ont repris de plus belle par la suite, pour accroître l’écart avec leurs principaux poursuivants. À la fin de la journée, ils ont terminé avec le meilleur cumul, soit 40min 43,9sec.

Derrière, Tahina Razafinjoelina et Andry Ramanankasina, à bord d’une Subaru Impreza M12, sont deuxièmes, avec un cumul de 41min 53,2sec. Hariandry Razakaboana et Ny Anjara Rajaonalisoa, sur Subaru Impreza M12 également, ont accédé au podium, au terme de cette étape 1B, avec un cumul de 42min 15,4sec.

Le Rallye Passion se poursuit ce samedi, avec la troisième et dernière journée. Il reste encore sept

spéciales au programme.

Il faudra encore boucler 61,63 km d’épreuves chrono­métrées. Les équipages restants débuteront notamment par la spéciale Andrano­manelatra-Ambohimandroso, longue de 14,90. Un tracé qui servira également de power stage, en fin de matinée. Et en début d’après-midi, le rallye se conclura par une ultime super-spéciale sur le circuit de Vatofotsy, afin d’offrir un dernier spectacle au public d’Antsirabe et de clôturer l’événement en apothéose.