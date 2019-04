Destination pascales – L’évasion, les spectacles ou chez soi

Où aller pendant ce long week-end des fêtes pascales ? Les destinations phares sont presque toutes réservées.

Ce serait un peu tard si c’est seulement maintenant que vous prévoyez de faire votre réservation de chambre d’hôtel pour les fêtes pascales. La plupart des hôtels dans les destinations phares des fêtes pascales affichent plein. «Nous n’avons plus de chambre disponible pour ce weekend. Vous devez attendre mardi pour avoir des chambres libres », informe un hôtelier dans la ville d’Antsirabe où l’évènement Star Tour se tient ce samedi, dimanche et le lundi de Pâques. Du côté d’Ampefy, plusieurs hôteliers contactés déclinent les réservations de chambre. «Elles sont toutes réservées », citent-ils. Dans les villes côtières les plus proches de la capitale, comme à Foulpointe, les plages seront certainement bondées. Les bungalows et chambres du village sont presque tous réservés. Certains gérants d’hôtel profitent de cet engouement des clients pour augmenter leurs chiffres d’affaires. «Notre nuitée est tarifée à 100 000 ariary. Le mauvais état de la route attire de moins en moins de vacanciers, donc, on profite un peu de ces fêtes de Pâques pour compenser le gap de la saison basse», indique le responsable d’un hôtel au bord de la mer. La route de 54 kilomètres entre Toamasina et Foulpointe se fait en deux heures de temps, en ce moment.

Rester chez soi

Ambila Lemaitso pourrait perdre, en revanche, beaucoup de ses vacanciers « habituels ». Le bac qui permet de rejoindre ce village qui se trouve entre l’océan Indien et le canal des Pangalanes n’est pas fonctionnel depuis un certain temps. Hier, des particuliers ont essayé d’y installer un traversier.

Les habitants d’Antananarivo qui n’ont pas la possibilité de passer des séjours en dehors de la ville durant ce long week-end ont la journée du lundi de Pâques pour se relaxer. Outre les spectacles et les autres divertissements dans la ville, les familles de la capitale pourront également faire des escapades en dehors de la ville comme à Mantasoa, à Imerikasinina, à Imerintsiatosika ou encore à Ampangabe pour une détente en pleine nature. Cette option n’emballe pas tant que ça. Vonifanja Raharijaona, une femme qui habite à Ambondrona projette de rester chez elle avec sa famille. « Il vaut mieux rester à la maison. Préparer de bons plats et regarder des films car les embouteillages à la sortie et à l’entrée de la ville promettent d’être longs le matin et le soir. Cela engendrera un stress de plus », lance-t-elle.