Changement climatique -Les Îles Éparses examinées à la loupe

Les Îles Éparses font l’objet de recherches effectuées par des scientifiques français et interna-tionaux. Les études portent sur l’évolution du climat et de ses impacts sur la biodiversité.

Le 4 avril, le Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF a quitté La Réunion pour une mission inédite d’un mois dans les îles Eparses avec à son bord 75 scientifiques issus d’une quinzaine d’organismes de recherche français et internationaux. Le navire doit faire escale quatre jours à Europa, à Juan de Nova et aux Glorieuses puis trois jours à Tromelin avant de revenir à La Réunion le 30 avril.

Au-delà des programmes de recherches, quatre programmes liés plus spécifiquement à la gestion et à la préservation environnementale sont également à bord du navire. Grâce au soutien de l’Union européenne et de l’Initiative Française pour les Récifs coralliens (IFRECOR) les stations du réseau international de suivi des récifs coralliens (GCRMN) implantées dans les îles éparses seront visitées et les pentes externes associées à ces récifs explorées pour la première fois à plus de 30m de profondeur. Ce travail permettra entre autre de finaliser le bilan précis de l’état des récifs et de le comparer aux autres territoires, notamment avec ceux du Pacifique (Nouvelle Calédonie, Polynésie…) et de l’Atlantique (Martinique, Guadeloupe…).

Opérations multiples

Les apparaux scientifiques (prélèvement d’eau et de sédiments…) sont également déployés depuis le Marion Dufresne sous la supervision d’une équipe de GENAVIR pendant les temps de transit et d’escale.

Les escales permettent également la réalisation des missions logistiques de ravitaillement et d’entretien des bases.

Les opérations sont multiples et les sujets scientifiques divers (relations océan-atmosphère, prévision de l’activité cyclonique ou sismique, fonctionnement écologique et évolution d’écosystèmes faiblement anthropisés, connectivité et migrations d’espèces marines, impact des espèces invasives, pollution marine, etc.). Tous les projets ont un point commun. Ils viennent chercher dans les TAAF des points de référence. Les îles Eparses, comme les îles Australes, de par leurs spécificités – isolement, importante diversité biologique et habitats préservés des impacts de l’homme – constituent dans l’océan Indien des postes avancés uniques pour l’étude de l’évolution du climat et de ses impacts sur les milieux et la biodiversité.

©Jir