Antsiranana – Le changement climatique au centre des discussions

Une consultation s’est tenue à Antsiranana. Impliquer et responsabiliser les décideurs au niveau régional dans la lutte contre le changement climatique en ont été les objectifs.

Une réunion de concertation inter régionale de l’axe Nord sur le Plan d’action nationale de lutte contre le changement climatique (PNALCC) et le Plan national d’adaptation (PNA) déjà élaboré depuis 2016, s’est tenue à Antsiranana pendant deux jours et s’est terminée, hier, dans la grande salle de l’Hôtel de la Poste. Il s’agissait de la troisième rencontre de ce genre d’atelier itinérant, avec la participation des parties prenantes issues de Diana, Sava, Sofia, Boeny, et Betsiboka.

À l’issue de ce rendez-vous, une série de présentations a eu lieu pendant les deux journées afin d’informer les participants sur le processus d’élaboration de ces deux plans et de leurs états d’avancement. Par ailleurs, les travaux de groupe leur ont permis de discuter sur les risques climatiques adaptés aux territoires, ainsi que les activités d’adaptation, d’atténuation et d’intégration.

Adaptation durable

« Cette réunion de concertation inter régionale a eu pour objectif de recueillir les observations et recommandations des parties prenantes sur le PNALCC et le PNA, en tenant compte des besoins réels des régions », a expliqué Jane Razanamiharisoa du Bureau national de coordination des changements climatiques.

L’initiative de cette réunion a émané du ministère de l’Environnement et du développement durable à travers le Bureau national de coordination des changements climatiques (BN-C CCREDD+). La Coopération allemande GIZ collabore grâce au Projet de renforcement des conditions et capacités d’adaptation durable au changement climatique (PRCCC) issu du Programme d’appui à la gestion de l’environnement (PAGE).

En fait, le PNALCC vise à refléter au mieux les besoins réels de chaque région en matière de lutte contre le changement climatique. Ainsi, cette concertation a mis au grand jour les spécificités des cinq régions au niveau national. Les résultats obtenus lors de cet atelier vont donc étoffer les processus respectifs du PANLCC et du PNA.