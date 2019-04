3e Nosy Be Jazz festival – Le jazz, la cuisine, et la mode donnent un beau mélange

Nosy Be Jazz Festival 2019 déploie la splendeur de sa nouvelle formule en associant le jazz, la gastronomie et la mode. Une ambiance éclectique dès les premières journées.

De la scène à l’assiette. La 3éme édition du Nosy Be Jazz Festival démarre en beauté jeudi dernier dans l’Île aux Parfums. Carnaval, stands d’exposition culinaire, concerts de jazz et défilés de mode ont marqué les premières journées au Cour de Hell à Hell Ville, en offrant une expérience des sens riche en beaux goûts. Le festival va parcourir Nosy Be de long en large jusqu’au lundi 22 avril.

Dans la matinée du jeudi, au même moment où les équipes de la capitale débarquent par groupes à Nosy Be, les participants locaux ont effectué une grande parade haute en couleurs sur la grande avenue logeant les bâtiments administratifs à Hell Ville.

L’ouverture officielle s’est déroulée vendredi vers midi en présence de la ministre de la Culture et celui du Tourisme, ainsi que le maire de la commune urbaine de Nosy Be. « Ce festival met à l’honneur nos valeurs culturelles à travers la musique, la cuisine et la mode, et aussi la participation des femmes surtout à travers la discipline culinaire Haify Mampihavana dont l’idée principale favorise le Fihavanana. Celle-ci sera inscrite au patrimoine national des valeurs immatérielles », précise la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.

Les deux marraines du volet culinaire du festival, Elma Ross et Irène Andréas, ont réitéré l’importance de la délocalisation du salon gastronomique Haify à Nosy Be, et l’implication des femmes dans ce projet qui vise la promotion de l’art culinaire malgache. La délégation officielle a visité les différents stands tout en dégustant les différentes saveurs proposées par les participants. Le groupe Fanfare catholique de Nosy Be, Aina Cook et MJE des États-Unis, et le groupe United Swingttet d’Allemagne ont offert une belle prestation musicale lors de cette cérémonie d’ouverture.

Bonnes surprises

En fin de soirée, la mode a fait son entrée en vedette dans un concept de road show devant l’établissement Côté jardin. Les stylistes Jaomatana, Ma Randria­nalidera et Jordan Rabe­mananjara ont présenté chacun leurs collections qui ont ébloui l’assistance par la finesse et l’originalité de leur travail. « Nosy Be vit une autre ambiance avec ce festival. Cela nous permet d’apprécier d’autres styles, en plus de la musique tropicale à laquelle on est habitué. Assister à un grand défilé de mode et apprécier la richesse de la cuisine de différents établissements donnent une autre dimension à cet événement », constate Yasmine, une jeune femme de Nosy Be, séduite par le concept de Nosy Be Jazz Festival.

La journée d’aujourd’hui réserve encore son lot de bonnes surprises aux festivaliers. Visite de la distillerie Lemuria land à Marodoka, un masterclass avec Dean Nookadu, et une soirée à Nosy Be Hôtel viendront étayer le rythme des programmes.

L’association Nosy Be Jazz Festival Organisation Committee, ou NBJFOC, prolongera ce moment euphorique jusqu’au 22 avril, pour une belle île en fête.