TENNIS-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U14 – Mirija et Mahery disputent la finale du double

Rien qu’une marche pour trôner au sommet. Les deux jeunes joueurs de tennis malgaches, Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily, se sont imposés en deux manches, 7/6 6/3, hier, lors de la demi-finale du double les opposant contre les deux jeunes Maliens, Sow Tiékero et Coulibaly Abdul-Karim. Ce match compte dans la lutte pour le titre du championnat d’Afrique de tennis pour les U14 et qui entre dans sa dernière ligne droite ce jour. Selon Dina Razafimaha-tratra, coach attitré de la délégation malgache durant ce championnat d’Afrique des U14, « c’était un double très disputé où il a fallu être solide sur les moments les plus importants du matchs… les balles de jeu. Les deux jeunes Malgaches ont tenu bon contre des Maliens qui se sont donnés à fond aussi de leur côté. Mirija et Mahery ont toujours mené au score et c’est cette petite avance qui a pu faire qu’ils ont été plus en confiance que leurs adversaires, désagréablement surpris du niveau de jeu de nos jeunes. En finale, ils ont leur chance de gagner. On y croit ». Durant le match de double de ce championnat d’Afrique, les deux jeunes raquettes malgaches ont montré une complémentarité exemplaire sur le terrain. En quarts de finale, Mirija Andriantefi-hasina et Mahery Raoily ont écarté sur leur route les Égyptiens Jonathan Edwards et Karim Mostafa en deux manches (6/3 6/2). Pour la grande finale, Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily auront leur destin en main, ou plutôt au bout des raquettes contre les Tunisiens, Ahmed Darmoul et Anas Ben Youssef, tombeurs des Égyptiens, Kandil Omar et Elhelaly Mohanad, en deux manches (7/6 6/3). Alefa Mirija, Alefa Mahery.