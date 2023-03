RUGBY À VII – Les ladies Makis tentent une première expérience

Le rugby malgache sur tous les fronts. Les ladies Makis de rugby à VII seront au rendez-vous de World rugby sevens, en participant aux challengers séries 2023 qui auront lieu à Stellenbosch en Afrique du Sud, en deux étapes du 20 au 30 avril. Héritant de la poule B avec l’Afrique du Sud, le Mexique et la République Tchèque, Madagascar aura la chance de montrer aux yeux du rugby mondial que sa participation à la Coupe du monde l’année passée, n’est pas le fruit du hasard. Les protégées de Mamy Andriamaro, coach de l’équipe nationale de rugby à VII féminin, auront deux manches pour montrer leur savoir-faire. La première manche se jouera du 20 au 22 avril, tandis que la seconde se disputera du 28 au 30 avril. Antsoniandro Andria-norosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby, a indiqué que « ces challengers series ont une importance capitale, car les deux pays qui totaliseront le plus de points entreront dans le circuit mondial. C’est une nouvelle expérience très prometteuse pour l’avenir». La délégation malgache quittera la Grande ile, début avril, et les joueuses suivront un stage de quinze jours avant le début de la compétition. Avec les expériences offertes par ces deux manches en affrontant de gros calibres, les Ladies Makis auront l’occasion d’affûter au mieux leur arme avant la qualification à la Coupe du monde et la qualification aux Jeux olympiques qui aura lieu en Tunisie, au mois de septembre, sans oublier les Jeux des iles à la maison. Madagascar connait bien l’Afrique du Sud en rugby à VII. Les joueuses malgaches ont déjà battu les rugbywomen de Mexique et ce sera aussi des retrouvailles avec les Tchèques. Et Antsoniandro Andrianorosoa précise alors: « Deux nouvelles têtes rejoindront l’équipe nationale de rugby à VII féminin, en remplacement de Sarindra Nomenjanahary Sahondra-malala, ancienne capitaine de l’équipe nationale, et de Véronique Rasoanekena». Treize pays sont au rendez-vous de ces challengers series de Stellenbosch en Afrique du Sud.

Poules

Poule A : Colombie, Pologne, Hong Kong, Chine, Paraguay

Poule B : Afrique du Sud, Madagascar, Mexique, République Tchèque

Poule C : Belgique, Thaïlande, Chine, PNG.