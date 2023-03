PARTI AREMA – Annick Ratsiraka sollicitée pour la présidentielle

Un candidat sous ses couleurs à la présidentielle. Tel est le souhait du bureau politique et des militants du parti de l’Avant-garde pour la rénovation de Madagascar (AREMA). Une requête affirmée de vive voix, hier, à Antsahamanitra. Et celle qu’ils souhaitent être le porte-étendard est Annick Ratsiraka, secrétaire nationale du parti. La fille aînée de feu Didier Ratsiraka, ancien président de la République, a hérité de son statut en tant que figure du parti qu’il a fondé, l’AREMA. Les rouges souhaitent donc qu’elle lui succède également en tant que leur porte-fanion à la course à la magistrature suprême. “Nous réitérons notre demande que vous soyez candidat à l’élection présidentielle au nom du parti AREMA, puisque nous souhaitons reprendre le travail pour le développement de Madagascar”, scande le professeur Ange Andrianarisoa, fidèle d’entre les fidèles de feu Didier Ratsiraka. Cet appel à la candidature de Annick Ratsiraka a été le point d’orgue de la célébration du 47e anniversaire du parti AREMA. Il a été fondé par feu l’amiral Ratsiraka le 19 mars 1976, les Rouges ont d’abord eu un socle socialiste, avant de muer vers l’humanisme écologique lors de sa reconquête du pouvoir au milieu des années 90. Bien qu’il n’y ait pas eu foule à Antsaha­manitra, la ferveur des militants rouges ayant répondu à l’invitation du bureau politique est visiblement intacte. Les “moa ka tsy izany va, hany ka tsy izany va ?”, et les “oe oe, oe !”, formules mythiques de feu Didier Ratsiraka pour électriser son assistance dans ses discours ont résonné à plusieurs reprises dans chaque prise de parole.