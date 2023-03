KICKBOXING – COMBATS DE DÉFI – Rasta confirme sa suprématie face à Patou

Rasta plus fort. Patrice Rakotondratsimba alias Rasta, du club CKBRC, pulvérise Patou du club AFKM lors du combat de défi organisé par Fihezama, samedi au gymnase de Mahamasina. Le combat a été de trois rounds de trois minutes. Plus costaud, le vice-champion d’Afrique, multiple champion de Madagascar et de l’océan Indien, passe à l’offensive dès l’entame du combat avec un enchainement de pieds-poings puissants et incessants. Patou s’est montré encore résistant au premier round et riposte avec des low-kicks et middle-kicks. Rasta poursuit l’encaissement en deuxième round et son adversaire commence à reculer. Ce dernier, à plusieurs reprises a été dos aux cordes et au coin, est compté deux fois. Avant d’entamer le dernier round, Patou s’écroule tout seul. «J’ai bien apprécié le combat. Mon adversaire est fort et a tout tenté pour riposter, mais étant l’ainé, je suis plus expérimenté et je ne me laisse pas faire autant que possible», souligne Rasta. Ce grand champion se dit prêt à défendre les couleurs nationales aux Jeux des Iles et remporter la médaille d’or s’il est sélectionné. Deux autres combats de défi ont été également au programme. Chez les -71kg, Francky de l’AFKM bat Boboly du CKBM. Les deux combattants ont encore été coude à coude durant le premier round, mais Francky a été plus offensif au deuxième round, tandis Boboly a subi lors des deux derniers. Le combat a été à sens unique chez les plus de 75kg. Plus costaud, Kacius du Cospn a battu par K.O, dès le premier round, Turbo du CKBA. Alignant six combattants, le club AFKM a brillé en raflant quatre trophées sur treize en jeu. Les vainqueurs représenteront la Grande ile aux prochaines rencontres internationales avec les Réunionnais, dont la première au mois de mai à Madagascar, et la deuxième en juin à La Réunion.