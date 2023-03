JUDO – OPEN D’ALGER – Laura Rasoanaivo s’offre une médaille d’or et une de bronze

Deux médailles de plus. La championne malgache dans la catégorie des moins de 70kg, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, vient de rajouter une médaille d’or chez les juniors et une de bronze chez les seniors, respectivement à la Coupe d’Afrique des juniors et à l’Open d’Afrique des seniors qui se sont tenus à Alger, capitale algérienne ce weekend. La nuit du vendredi, Laura a défait, en finale des juniors, l’Algérienne Dyhia Benchallal. C’était une finale totalement acharnée car elle a projeté l’Algérienne en harai makikomi et l’a immobilisé au sol, une minute avant la fin du temps réglementaire. C’était sa troisième médaille d’or en l’espace d’une semaine, après les deux précédentes à l’Open de Tunis des seniors et juniors. Engagée également chez les seniors, la championne d’Afrique dans la catégorie des -70kg et médaillée d’or aux derniers Jeux des Iles de l’océan Indien à Maurice en 2019, rate de peu la plus haute marche du podium. Elle s’est ainsi contentée de la médaille de bronze. Elle s’est inclinée en demi-finales devant la championne de la catégorie, la Tunisienne Nihel Landolsi. Elle a terminé en tête de la poule B en phase de groupe, en disposant de la même combattante algérienne, Dyhia Benchallal, qu’elle a déjà battu en finale des juniors. En finale, elle a défait l’Algérienne Soukane. Laura a effectué une belle moisson lors de sa tournée africaine en Tunisie et en Algérie en engrangeant en tout quatre médailles en quatre compétitions, dont trois d’or et une de bronze.