FOOTBALL – CAN 2023 – Début en douceur du regroupement des Barea

Coup d’envoi du regroupement. Douze des vingt-trois Barea qui affronteront les Fauves centrafricains, ont assisté à la première séance d’entrainement en vue de la double confrontation comptant pour les troisième et quatrième journées qualificatives à la Coupe d’Afrique des nations, hier en fin d’après-midi, au terrain annexe à Mahamasina. Les deux expatriés déjà présents ont été le milieu du club qatarien, Al Qadsiah Ibrahim Amada et Malvin Adrien, portier du club français Thonon-Evian. Les Barea joueront le match aller, le jeudi 23 mars à 16 heures, au stade de Mahamasina et le match retour au stade de la Réunification de Douala au Cameroun, le lundi 27 mars à 16 heures, heure malgache. «Nous n’avons pas fait de volume, plutôt de l’intensité, avec une qualité technique … Nous avons terminé avec un jeu avec les gardiens…», résume le coach Nicolas Dupuis de la première séance d’entrainement.

Les joueurs dont la plupart les locaux de l’Orange Pro League, semblent tous en pleine forme.

Un renfort local

«Ils sont très vifs techniquement, quasiment les Barea du Maroc, je les ai trouvés comme au Maroc et comme au Chan, ils sont très bien moralement et techniquement», souligne le sélectionneur.

Vingt-et-un joueurs seront présents à la deuxième séance d’entrainement de ce lundi soir, prévue à 18 heures sur le la pelouse du stade Barea. Koloina Razafindranaivo du Mouloudia club d’Alger devait arriver hier, dans la nuit, et la majorité des joueurs d’Europe débarquera cet après-midi. Les deux derniers, Njiva Rakotoharimalala de l’Al Jandal en Arabie Saoudite qui a encore joué ce samedi, et Dorian Bertrand du FC Arges Pitesti en Roumanie arriveront ce mardi.

Au complet, le groupe effectuera deux entrainements mercredi, dans la matinée et à 17 heures, après celui des Centrafricains. Les deux forfaits pour la double confrontation sont Marco Ilaimaharitra du Charleroi de Belgique qui attend en ce moment la naissance de son enfant, et Ando Mamelantsoa de la JS St Pierroise de La Réunion. Ce dernier est blessé au mollet gauche. «Probablement, il se pourrait que le sélectionneur va appeler un joueur local pour anticiper une éventuelle blessure et un ou des carton(s). Nous verrons si ce sera dans le secteur défensif ou offensif», souligne le responsable de communication de la Fédération malgache de football, Jocelyn Rakotomamonjy. La délégation centrafricaine arrivera mardi, dans la matinée.