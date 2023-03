ÉLECTRICITÉ – Coupure généralisée due à une défaillance à la centrale électrique de Mandraka

Une panne survenue dans les groupes au niveau de la centrale hydroélectrique de Mandraka prive de nombreux quartiers de la capitale d’électricité. La compagnie d’électricité a promis un rétablissement de l’approvisionnement dans les meilleurs délais.

La JIRAMA a annoncé une coupure dans le Réseau Inter­­connecté d’Antananarivo (RIA) hier dans l’après-midi pour des raisons techniques. Cette coupure s’est manifestée dans plusieurs quartiers, selon les explications de la JIRAMA, cette coupure intempestive survient après que la centrale électrique de Mandraka ait eu un problème technique auprès des quatre groupes. Ce qui a eu une répercussion sur le fonctionnement des transformateurs TR7 et TR8 à Ambohima­nambola. “ L’électricité qui est approvisionnée dans le RIA est insuffisante”, peut-on lire dans le communiqué sur sa page facebook. Selon l’annon­ce de la JIRAMA, dix endroits sont concernés par la coupure engendrée par ce problème. Il ‘s’agit d’Ambohi­mangakely, Ikianja, Betafo et Manan­driana, Radio Nederland, Betsizaraina, Ambohipeno, Ankadidambo, Masombita. “ On a eu des micro coupures vers le milieu de l’après-midi puis l’électricité a été entièrement coupée et n’a pas encore été rétablie”, indique un habitant d’Ambohimangakely. Les micros coupures répétitives ne font qu’agacer les abonnés de l’électricité de la JIRAMA. Certaines activités dépendantes de l’électricité ont été directement concernées. “ Je dois encore finir les commandes de mes clientes. Ces commandes devraient être livrées demain. La machine ne fonctionne pas que par le biais du courant. C’est désolant”, se plaint une mère de famille. Idem pour le quartier d’Andraisoro et ses alentours. “Le courant s’est éteint vers 14h30 puis il s’est rétabli, cela a été accompagné par des microcoupures, puis il s’est finalement stabilisé”, témoigne Viviane.

Rétablissement progressif

De nombreux autres usagers se plaignent des désagréments engendrés par cette coupure fréquente et non programmée. Il s’agit, des abonnés dans d’autres quartiers hors liste. “ La microcoupure de l’électricité fait partie de notre lot quotidien. On s’est même habitué”, indique Mparany, un habitant d’Itaosy. Dans d’autres quartiers comme Ankadindra­mamy ou encore Anosibe et Ambohipo, Ankaraobato, 67ha ; les usagers subissent les affres du délestage. La réparation et le retour progressif de l’approvisionnement en électricité a été annoncée par la JIRAMA dans le même communiqué. L’équipe technique est en train de rétablir l’approvisionnement en électricité. L’effet du dys­fon­c­tion­nement impacte géné­rale­ment la distribution d’eau. Parallèlement à la coupure de l’électricité, l’approvision­nement en eau est également perturbé, selon la JIRAMA.